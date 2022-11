Por culpa de un polémico invitado, Estefi Berardi se cruzó con Carmen Barbieri en pleno vivo

Semanas atrás, se vivió un momento de suma tensión cuando un El Wandi se metió en la casa de Gran Hermano 2022 y compartió toda la secuencia en sus redes sociales. El video no tardó en transformarse en viral y desde la producción del reality pusieron el grito en el cielo, amenazando con emprender acciones legales contra el influencer.

El Wandi fue hasta la famosa casa, se trepó por una reja, llegó a uno de los techos y filmó desde arriba el patio de la casa. "Vamos a intentar colarnos en la casa de Gran Hermano", se lo escucha decir en el video que compartió. "Estuve investigando, estuve viendo por dónde me puedo meter y también les traje un regalito a los chicos", agregó.

Como era de esperarse, las repercusiones no se hicieron esperar y el joven fue invitado a varios programas de chimentos. En este contexto, Estefi Berardi se indignó en Mañanísima (Ciudad Magazine) con Carmen Barbieri al enterarse de la presencia del influencer en el programa. "Viene el Wandi pero acá no están de acuerdo con él", dijo la conductora, y Pampito comentó: "Estefi no quiere saber nada con él".

"¿Qué voy a hacer si es tu programa? Vos decidís Carmen, pero lo que hizo El Wandi para mí no deja de ser un delito", dijo, contundente la panelista. "No me parece divertido ni gracioso, invadió una propiedad privada sin permiso; si vos lo invitas yo lo tengo que respetar", agregó.

"Es un personaje divertido que hasta ahora no ha hecho un mal, están celosos chicos", expresó Carmen y Estefi respondió: "¿A qué viene? ¿Tiene una sección armada?".

Entonces, Barbieri defendió a El Wandi luego de que Berardi se mostrara indignada: "Va a hablar de Gran Hermano, es el cuarto personaje de nuestro elenco, va a hacer lo que él quiera, viene a hablar, a opinar", sentenció la conductora.