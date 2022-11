María Becerra negó haberse operado el rostro y apareció una foto que la contradice

Todo lo que hace María Becerra, lo convierte en oro. Y a la par de sus hits bailables, la artista no para de cosechar premios y galardones a su paso, como sucedió en la última edición de “Los 40 Music Awards”, un evento en el que se fue a su casa con una distinción y que le valió, además, una polémica en redes.

“Canté dos veces y gané el premio a Mejor Artista En Vivo”, anunció Becerra en su cuenta de Instagram junto a unas fotos que llamaron la atención de los usuarios de Twitter por un detalle en su anatomía, su mandíbula, que para algunos, ahora luce más fina, menos redondeada.

“María Becerra se hizo mandíbula de musculoca”, señaló una persona en la red del pajarito, y adjuntó una de las fotos de La Nena de Argentina en la gala, divina, espléndida, vestida para ganar. Pero la artista, que no se guarda una, saltó de inmediato a contestarle y a desmentir cualquier tipo de retoque estético en su carita, de por sí, divina.

“WTF? No me operé la mandíbula, siempre tuve mandíbula cuadrada y por el maquillaje a veces resalta mucho más”, contestó la ex de Rusherking, que recientemente declaró en un programa español haberse arrepentido de hacerse un tatuaje con una frase de amor con un ex novio.

“Es solo la iluminación con su maquillaje oscuro en los pómulos y mandíbula que da la impresión. Acá hay otra de otro día y más cerca donde se nota que no se operó”, fue uno de los comentarios en apoyo a su versión que pronto aparecieron en el hilo de tweets.

Sin embargo, la gente en Twitter no solo es mala y comenta, sino que, además, es rápida para el archivo. Así fue que pronto apareció una foto donde se la ve a María en una consulta con un cirujano que le mide, casualmente, su mandíbula.

“Me imagino”, respondió con ironía la persona que publicó ese material de promoción que desmiente lo que dijo la cantante de “Automático” y la dejó en evidencia. “Sé tu mejor versión, María Becerra confía en el Dr. Felice”, reza el reel en el que, aparentemente, la cantante aparece a punto de modificar su rostro.