El video de Daniel Osvaldo violento con un cronista de LAM

Daniel Osvaldo es conocido por su mal genio y mucho más cuando la otra parte involucrada pertenece al grupo de los periodistas. El exfutoblista tuvo diversos gestos polémicos cada vez que se le intentó hacer una nota y en muy pocas oportunidades se consiguió un testimonio de su parte.

A pesar de eso, el mundo del espectáculo no se da por vencido y eso sucedió esta tarde con Santiago Sposato, el famoso notero de LAM (América TV), quien vivió un tenso encuentro con el músico en el aeropuerto de Ezeiza.

Según revelaron en el mencionado programa conducido por Ángel de Brito, varios miembros de la familia Maradona viajaron a Roma para ser parte de un encuentro organizado por el Papa Francisco por la paz, entre los cuales se encontraba Daniel Osvaldo.

Si bien se desconoce si efectivamente el ex ídolo de Boca Junior y Gianinna Maradona se reconciliaron, como se rumoreó en las últimas horas, él es uno de los que viajará con el resto de la familia del Diez y fue interceptado por el móvil de Santiago Sposato en su llegada al aeropuerto.

Pero aquel encuentro no salió para nada bien y por el contrario el cronista tuvo que vivir un tenso momento que lo dejó bastante asustado. “La que vino muy temprano fue Verónica Ojeda, que no la pudimos agarrar, después vinieron las tres hermanas de Diego, que están siempre juntas… y minutos más tarde vino Lalo Maradona. El que vino muy tarde, que te manda unos saludos muy grandes Ángel, y me dijo así poniéndome el brazo en la cara, es Daniel Osvaldo”, comenzó relatando el periodista.

“Llegó solo con su valijita, hizo el check in y viste que no te contesta. Lo único que me llegó a decir fue algo sobre vos”, le confió segundos después Sposato a Ángel de Brito. Cuando el conductor le preguntó si le dijo cosas lindas, el notero hizo una cara incómoda. “No se si cosas lindas. Tal vez por el tono y lo que dijo me parece que no. Igual tenía miedo que además de agredirme empiece a cantar”, bromeó pese al mal momento que vivió.

Minutos más tarde mostraron el tape de la entrevista y todo el estudio de LAM se incomodó tras verlo. “¿Vas a Roma?”, se lo escucha preguntar a Santiago Sposato en la nota con Daniel Osvaldo sin obtener respuesta.

“No me sigas, no me sigas”, le responde el exfutbolista cuando vuelve a preguntarle. “No me empujes”, le responde el periodista. “No te empuje, te puse el brazo, no me sigas. Laburas para alguien que no me cae bien. Chau”, expresó el ex de Jimena Barón con un tono bastante fuerte. Luego le volvió a reitrerar que se vaya: “Tomatela”.