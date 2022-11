Cuántas veces fracasaron los Montaner en su intento de hacer una serie

Ricardo Montaner y su familia decidieron abrir las puertas de la intimidad de su casa para realizar un reality show, en el que verá cómo vive el clan. En el nuevo formato de reality y documental, se tendrá acceso a la vida diario de cada uno de los integrantes.



No obstante, no es la primera vez que los Montaner intentan hacer una serie sobre su vida, sino que fueron unas cuantas las veces en las que la idea se vio frustrada, pero finalmente lo lograron.



La periodista Lucía Ugarte, desde Miami, contó para el programa Es Por Ahí, que sale al aire por América TV, detalles de la producción que muestra la vida del clan Montaner. “Éste es el séptimo intento de hacer una serie. No salía bien, no la compraba nadie”, comenzó contando.



“Venían desde hace tiempo con malos intentos. Habían hecho pilotos, incluso. Los productores de las Kardashian habían hecho hasta un trailer, en un viaje a Nueva York, pero nadie lo había comprado”, agregó Ugarte.



“Esta productora, muy conocida en Miami, dijo: ‘Vamos a hacer un docureality. No un reality show tradicional, sino relatar distintos hechos de la familia. Y lo hicieron por momentos, la boda, el nacimiento, momentos épicos de la familia, y lo contaron sin guionar. Todo lo que pasa en la serie es real, es así”, explicó la periodista desde Miami.



Asimismo, Lucía Ugarte entrevistó a Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez. “Fue una prueba, en el sentido en el que te sentaste en la mesa nuestra, y hablábamos como hablamos en nuestra casa. Y participantes de la conversación. Y es exactamente lo mismo con la cámara prendida y con la cámara apagada”, comentó el cantante.





“Lo que intentamos es que, aunque esté la cámara prendida, hacemos como si no estuviera. A veces nos olvidamos”, expresó Ricardo Montaner, que se mostró muy entusiasmado con el lanzamiento de la serie.



“Yo siento una cosa muy importante. Lo que queríamos era hacer una temporada y que la gente pudiera, cuando necesitan tantos mensajes positivos, sentarse en familia. Eso, para nosotros, es lo más importante”, concluyó.