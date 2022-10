Tamara Báez trató de vieja a Yanina Latorre después que se burle de su video: “No estoy para..."

Tamara Báez está en el ojo de la tormenta por su escandalosa separación de L-Gante. Y es que, la influencer lo denunció y hasta subió un video llorando a las redes sociales donde habló a fondo: "Yo no quiero saber más nada. Estuve esperando un año para tener una familia unida como lo planeamos y ya está. El duelo lo pasé durante la relación".

"Cuando nació la bebé estábamos bien, pero después cambiaron las cosas. Aparecieron videos y eso me hacía muy mal. El lo negaba, volvíamos, hasta que dije basta. Sé que lo busca desde que estábamos juntos (Wanda Nara), porque él mismo me mostraba ‘me reaccionó esto, me reaccionó otro’" agregó.

Fue entonces que Tamara reveló: "Me decía ‘la vi en persona y no es lo que parece’. Entonces yo no dudaba ni un poco". Eso no fue todo porque Báez también decidió apuntar fuerte contra L-Gante: "Comprale la casa a tu hija, pasale lo que corresponde. Si no querés métete todo en él o… ¿Qué son 300 Lucas para vos? NADA".

"Relajá y andá a tomarte unas vacaciones con la señora esa que está más con vos que los hijo", agregó. Además, también se cruzó con Cande Tinelli cuando la hija de Marcelo comentó una nota de Tamara: "Esta chica cree que es Dua Lipa". Furiosa, la ex de L-Gante le respondió.

"¿Y vos quién te creés que sos? Claro, tu papá lo usa como quiere al pibito... Entonces, te ponés en contra mía. Después se hace la que está del lado de las mujeres..." escribió. Pero Cande Tinelli no le respondió y evitó un gran escándalo. Mientras que L-Gante rompió en llanto al hablar de su hija.

Y es que, el cantante se mostró muy mal por todo lo que vive con Tamara Báez: "Sabés cómo soy caballero? Manteniendo el silencio, no hacer lo que hace ella, ponerse en contra de la madre de mi hija, que quede para la historia lo que ella hizo o dijo contra mí. Acá, yo tranquilo, a disposición a arreglar lo que sea y que la cuenten".

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, Yanina Latorre apuntó fuerte contra Tamara Báez y se burló de ella: "Tamara está sufriendo, pero yo no les creo nada cuando ya empiezan a llorar todas maquilladas en Instagram. ¡Es la verdad!". Pero la influencer la destrozó y la trató de vieja: "No me da ya para andar discutiendo con gente tan mayor. Así que la mando un besote grande!".