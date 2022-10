El mensaje de Mauro Icardi después que L-Gante dijera que pasa algo con Wanda

Mauro Icardi se niega a aceptar su separación de Wanda Nara. Y es que, el jugador sigue dejando comentarios para la blonda en las redes sociales. De hecho, cuando la hermana de Zaira confirmó la ruptura, el deportista decidió negarla mediante su cuenta de Instagram.

"Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No. No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa", comenzó con su descargo, Mauro Icardi.

Y continuó: "Que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho. Obviamente, los programas de chimentos y espectáculos les venden la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados, a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan, les damos de comer cada tanto".

Eso no fue todo porque Icardi llegó al país de sopresa y fue Guido Zaffora quien contó los detalles del reencuentro con Wanda Nara: "Icardi llegó para recomponer. Él ahora ya está en Turquía. Wanda no sabía que Icardi llegaba a Argentina, eso me lo confirman desde adentro. Ella se sorprende con Icardi. Temprano en la mañana del sábado hay una charla, la charla existe".

"Ana Rosenfeld llega más tarde. Ella es la que intenta persuadir a Icardi con que no era el lugar, no era el momento y era temprano a la mañana, para que revea la situación. Es ahí cuando Wanda decide irse a su casa de Santa Bárbara. Ella le dice 'quedate acá en el Chateau Libertador y yo me voy'", agregó.

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, Wanda Nara realizó un vivo en su cuenta de Instagram y Mauro Icardi le dejó varios mensajes románticos. Sin embargo, la blonda decidió ignorarlos. Como si fuera poco, L-Gante confirmó su relación con la empresaria en la mesa de Mirtha Legrand.

"La verdad la estoy conociendo, no nos conocemos hace mucho. La estoy conociendo. Es una linda mujer", confesó L-Gante. Ante las palabras del cantante, Mauro Icardi reaccionó de una manera impensada. Y es que, el jugador del Galatasaray de Turquía compartió una postal con todos los hijos de Wanda.