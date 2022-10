La tremenda burla de Cinthia Fernández a Tamara Báez, la ex de L-Gante

Nadie va a descubrir lo filosa que puede llegar a ser Cinthia Fernández. Ni siquiera necesita tener una cámara a disposición; con un celular en la mano y una red social abierta puede hacer estragos.



La panelista de Momento D no suele tener filtro y no se guarda nada a la hora de arrojar una crítica. No le interesa tampoco ser políticamente correcta, ni siquiera ponerse en el lugar de la mujer que mantiene una disputa legal con su ex pareja por cuestiones de cuota alimentaria.



Ese fue el caso de Tamara Báez, quien en las últimas horas fue blanco de las burlas de Cinthia Fernández en las redes sociales, más precisamente en Twitter, en donde recordó una situación que se dio a conocer hace unas semanas con la ex pareja de L-Gante.





Sucede que hace no tanto tiempo se conoció que Tamara Báez tenía altísimas pretensiones económicas para dar entrevistas. Así lo contó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, a modo de cuestionamiento.



“5.000 dólares Qatar pide la ex de L-Gante por la nota. #LAM”, escribió el conductor del programa que sale en las noches de lunes a viernes en la pantalla de América TV. Junto con la crítica, Ángel agregó una captura del chat que mantuvo su equipo de producción con Tamara.



Ante esta situación, lógicamente cuestionada por la mayor parte de los medios del espectáculo, Cinthia Fernández advirtió un detalle muy curioso y lo utilizó para burlarse de la joven influencer.





“Che, saliste ganando, amigo (arrobando a Ángel de Brito), mirá si le pagabas los 5 mil dólares y Tami largando todo gratis por Instagram. Te salvaste. Menos mal”, tuiteó, fil a su estilo filoso, Cinthia.



La panelista mediática hacía referencia a la postura mediática de Tamara Báez, que suele mostrar en las redes sociales muchos de los detalles de su disputa con L-Gante y hasta suele dejar texto extensos en los que cuenta cómo se siente, qué piensa y hasta para criticar al padre de su hija.