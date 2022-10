Cuánto vale la casa por la que se pelean Gisela Bernal y Ariel Diwan

Pasaron ya siete años de la escandalosa separación que tuvieron Gisela Bernal y Ariel Diwan, una relación que pasó del amor al odio en instantes y en la cual todavía sigue desatada una guerra interna. Las cosas no terminaron bien, y lejos están de recomponerse, ya que estamos ante una batalla que sigue tejiendo capítulos a pesar del paso del tiempo.

Recordemos que en aquel entonces la pareja marchaba bien y habían tenido un pequeño niño llamado Ian. Sin embargo, nada era lo que parecía y lo cierto es que al tiempo explotó una bomba totalmente inesperada.

Y es que en ese momento el productor musical supo que Ian no era su hijo, sino el de Bernal con Francisco Delgado, con quien la bailarina tuvo un affaire a escondidas. Diwan se enteró de esto de la peor manera, luego de hacerse una prueba de ADN junto con el niño y con la misma resultando negativa.

Esto terminó explotando en un escándalo de los más grandes recordados, entrando a una guerra judicial que no tuvo piedad alguna. Luego Gisela se fue a vivir a Europa por cuatro años, llegando a contraer matrimonio con el futbolista Eros Medaglia. Luego la famosa volvió al país en noviembre del año pasado para participar del espectáculo de Stravaganza de Flavio Mendoza.

"Fue todo muy grave lo que pasó. Hoy incluso sigue siendo un tema grave porque una infidelidad le puede pasar a cualquiera pero jugar con la identidad de un menor, no, señor. La infidelidad te puede gustar o no gustar pero con un hijo no es lo mismo. Estamos hablando de dos temas distintos. Sé que con el tiempo y cuando crezca (Ian), todo se va a acomodar y me voy a poder vincular. No pierdo las esperanzas", dijo Diwan hace unos meses en una nota.

La expareja terminó en la Justicia debido a que el productor quiere recuperar la casa en Palermo donde vive la bailarina. La propiedad estaría valuada en 800 mil dólares y el empresario le ofreció a la modelo 200 mil para poder recuperarla, cosa que ella rechazó. "Ella quiere el doble, 400 mil. No quiere resignar ni un solo dólar", contaron en el programa 'A la tarde' de América TV.

Diego Estévez explicó: "Hay que poner muy en claro que Ariel sufrió 7 años y ahora vuelve. Yo considero que él esperó todos estos años a que se venza el plazo de la apelación como para decir 'vos me diste esta bomba, yo te voy a dar otra. Al final del plazo, cuando la casa vaya a ser tuya, yo voy a apelar y vamos a seguir en esta contienda'".

"No sé si ella no puso un centavo para comprar esa casa", afirmó Lucas Bertero. "Ella dijo que había puesto una cantidad menor, muy poco, en comparación a todo lo que puso Diwan", agregó por su parte Cora Debarbieri. "Va a ser muy difícil recuperar la casa para Ariel", resumió el panelista.