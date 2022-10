Natalia Oreiro contó qué le pasa cuando Wanda habla de la China Suárez en ¿Quién es la máscara?

Natalia Oreiro y Wanda Nara son dos de las mujeres más famosas del medio. Sin embargo, las chicas tienen perfiles completamente distintos y desde que empezaron las grabaciones de ¿Quién es la máscara? que se especuló con cómo se iban a llevar en el día a día.

Es que, desde muy joven, apenas cruzó el charco y se instaló en la Argentina, Oreiro se hizo conocida por sus trabajos y por su profesionalismo. Mientras que Wanda se asomó a la fama como mediática y así se posicionó en la farándula: a puro escándalo y haciendo un show de su intimidad hasta el día de hoy.

Y ahora, como investigadora en el programa de Telefe, la hermana de Zaira cada tanto suele acotar comentarios picantes que aluden a su Némesis por excelencia: la China Suárez, que en 2021 vivió un affaire clandestino con Mauro Icardi.

¿Y cómo le caen estos palitos a la China a Nati, que tiene la vida personal más tranquila y estable del mundo y que jamás protagonizó un escándalo? En diálogo con el cronista de LAM, la actriz y cantante que es una absoluta estrella en Rusia fue franca: claramente, le da calor y no se siente del “mismo palo”.

“Se me nota, aparte. Tampoco con esto quiero decir que no sé de qué están hablando. O sea, estoy al tanto de todos, sé todo”, aclaró la protagonista de Santa Evita, y explicó: “Lo que pasa es que personalmente yo me siento como rara. Pero bueno, estamos todos juntos en el mismo barco y salimos todos juntos del barco”.

En ese sentido, Oreiro dio más detalles de lo que siente cada vez que la rubia alude a Eugenia Suárez en medio del programa: “Lo que pasa es que, en el momento, como que me da un poco de calor, pero me da calor por ellos no por mí”.

Y se diferenció: “Yo jamás me metería en esa situación; yo cerraría la boca, pero es la personalidad de cada uno. ¿Y cómo intenta salir del paso? “Ahí yo no puedo hacer nada más que ´bueno bueno, vamos a cambiar de tema´, tratando de ayudar a esa situación. Pero bueno, después es una decisión personal”.

Al margen de esta incomodidad que le genera la rubia, Natalia aseguró que con Wanda se lleva “re bien”: “La tipa es re laburadora, siempre está arriba, es muy pro. Yo no soy amiga de ella, pero hace cuatro semanas estamos trabajando y nos llevamos muy bien”.

"No creo que sea tan atrevida. Sería un montonazo", fue lo primero que atinó a decir Wanda hace unos días, cuando Roberto Moldavsky sugirió que era la China quien se escondía detrás de uno de los personajes, teniendo en cuenta que la novia de Rusherking participó en la versión uruguaya del programa.