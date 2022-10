La advertencia de un ex Gran Hermano a los nuevos participantes del reality

Muy pronto, Gran Hermano volverá a abrir sus puertas en la pantalla de Telefe y antes de su estreno, ya está dando mucho de qué hablar. No hay quien no esté opinando sobre lo que sucederá en la televisión y uno de los que se refirió al tema fue Martín Pepa, quien se hizo conocido gracias a que compró 15 kilos de lechuga dentro del reality.

En diálogo con La Once Diez, advirtió a los nuevos participantes. "En Gran Hermano no se puede armar un personaje, la primera semana lo armás, la segunda semana no lo sostenes. Se han hecho y dicho cosas en Gran Hermano que hoy en día te cancelan por mucho menos", indicó.

Y agregó: "En un momento te empezás a relajar, y las cámaras están prendidas las 24 horas, pero la diferencia con los GH anteriores, es que hoy te pueden ver en las redes y te cancelan de la noche a la mañana más allá de que estés a un paso de la final por ganar".

Martín Pepa, ex GH

"Que tengan la mente abierta, un objetivo claro de meta y eso firme. Sino el tiempo pasa muy lento y podés enloquecer", aconsejó a quienes ingresen en el reality que conducirá Santiago del Moro.

Por último, expresó: "Hoy cualquiera puede quedar cancelado por algo que diga a días de llegar la final".