Viviana Canosa sorprendió a todos con un inesperado anuncio: "Nos vemos en la tele"

Desde su inesperada y escandalosa renuncia de A24, Viviana Canosa continúa comunicándose con sus seguidores a través de las redes sociales. En las últimas horas, sorprendió con un anuncio que generó gran repercusión en el público que la veía cada noche en televisión.

Mientras evalúa propuestas y estrategias para su regreso a los medios, la periodista escribió desde su cuenta de Twitter: "La semana que viene si Dios quiere nos vemos en la tele, voy a visitar a un querido amigo y gran periodista!! Los mantengo al tanto.. Mucho para decir".

Recordemos que Canosa visitó hace algunas semanas atrás el programa +Realidad (LN+), ciclo que conduce Jonatan Viale. En dicha oportunidad, se refirió a su polémica salida de A24, luego de haber acusado que fue víctima de la censura, y hasta hubo tiempo para referirse al atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner.

La periodista calificó el intento de magnicidio de "circo freak". "Este atentado es el atentado más loco del mundo. Es un circo freak, están todos locos, es el atentado de los copos de nieve. Lo mirás y ves el atentado, el arma... pero ves que con el correr de los días no te informan nada", expresó Canosa, para luego hablar de "montaje".

Finalmente, fue consultada por los rumores sobre una supuesta convocatoria a la política. "Este año me empecé a juntar con muchos personajes de la política que me quieren en sus equipos", respondió, y agregó: "Me tienta mucho la política, uno hace política, pero no partidaria".

"Me han llamado todos", contestó cuando la consultaron sobre qué partidos políticos se contactó, pero luego dijo que, como periodista, no quiere perderse el 2023 que es un año de elecciones presidenciales.