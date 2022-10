Víctor Laplace llevó tranquilidad a sus seguidores tras desmayarse en el escenario: "Fue una señal"

Víctor Laplace despertó preocupación en el público que asistió anoche a la función de Piensa en mí, el amor y el desamor hecho canción, en el Teatro Roma de Avellaneda. Durante la obra, el actor se descompensó y se desplomó en pleno escenario. Tras ser asistido por personal médico, retomó con la función.

Como era de esperarse, y luego de las repercusiones que se generaron por la noticia, Laplace habló con Teleshow sobre lo ocurrido. "Aquí estoy, recuperado para la causa. Ayer tuve un malestar en el escenario, un vahío y en el medio del vahío le dije a la gente que se quede tranquila, que no era nada, que íbamos a seguir, y se bajó el telón", comenzó relatando.

"Terminé la función y vine a casa, acá estoy", agregó, llevando tranquilidad.

Al ser consultado sobre las causas del desmayo, Laplace respondió: "Lo que me pasa es una sensación de estrés, un poco por el trabajo y todo lo que hago y estuve con muchas ocupaciones, y lo que básicamente me pasa es que hay un desconcierto global que hace que me pegue fuerte la sensación de que no hemos aprendido mucho de la pandemia y seguimos discutiendo como en la época de las cavernas, me duele".

"A nivel global no puedo manejar nada, y trato de cuidarme y de ser prolijo en mi vida. No estoy bien, me bajó una señal de alarma respecto al estrés, pero estoy con mi familia y médicos", concluyó el actor de 79 años.