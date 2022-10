Luis Ventura: del maltrato de Chiqui Tapia a la traición de Wanda Nara

Luis Ventura se sumó al ciclo de entrevistas en MDZ. Aquí un extracto de la charla, que puede verse completa en video, donde relata desde sus peleas en el mundo del fútbol, la relación imposible con la AFA, el misterio de cómo se presiona por un Martín Fierro hasta cómo funciona el mercado de la información sobre el espectáculo.

P: Hola Luis. Vos tenés tantas facetas que voy a intentar primero ver por dónde entramos en esta entrevista.

Luis Ventura: Dale.



P: Sos director técnico, alma de un equipo de fútbol, de un Club, de un centro deportivo…

L.V: Alguien que no solo se queda en formar un equipo de 11 jugadores, que es lo básico. Alguien que se preocupa por la vida, los jugadores, la institución donde está el barrio, la gente, las necesidades sociales.



P. ¿Después viene el periodista del espectáculo?

L.V: En realidad soy deportivo. Deportivo primero porque soy socio vitalicio del Círculo de Periodista Deportivo, donde incluso cumplí alguna función dirigencial en algún momento.



P: Seguramente podemos seguir sumando un montón de actividades como ser presidente de APTRA, pero ¿cuál es la que te produjo más quilombos en tu personalidad, en tu laburo? ¿Desde dónde recibiste los bifes más grandes?

L.V.: Yo tengo una manera muy, muy bohemia, muy amiguera y muy firme. Yo piso firme, entonces genero temblores, dudas en la gente o en el entorno. En el fútbol de ascenso por ejemplo. Yo llevé al novio de Fort a probarse, en lo que era un pecado mortal, donde todavía la amplitud sexual no estaba asentada, ni visible. Lo llevo a integrar un plantel como El Porvenir. Imaginate lo que era en el Ascenso.

P. Y con toda la historia atrás…

L.V.: Yo traje al hijo de Maradona cuando no estaba reconocido por su padre. Recibí a Diego Junior, estoy hablando el napolitano. Yo tengo la ficha de él, la ficha en AFA. Me fui al aeropuerto a buscarlo el día que llegó. Y estaba fichado en El Porvenir. Él no estaba reconocido por Maradona y yo lo traje. Recibí el llamado de Don Diego diciendo: “Si ese es mi nieto y juega en El Porvenir, yo voy a ir al día que debute. Eso me lo dijo don Diego por teléfono”.



P. En el periodismo del espectáculo, ¿cuánto de lo que vos contás va en contra de lo que quieren los protagonistas y cuánto es lo que realmente quieren que se sepa?

L.V: Yo te digo lo que yo manejo más o menos: yo cuento más o menos el 30% de lo que se.



P: Es mucho. Yo sostengo que en política los periodistas contamos sólo el 10% de lo que sabemos; vos sos recontra transparente, (risas).

L.V: Muchas veces he transgredido el límite. Es decir, antes decir que un famoso se drogaba te condenaba, te firmabas el certificado de defunción. No se podía. Y la gente se drogaba.



P. Cuando vos empezaste los temas de sexo eran temas periodísticos...

L.V: Sí y no, pero había que contarlos. Había que publicar la foto de Juanita Viale y listo, había que publicarla. Pero la foto estaba. Había sido cierto. Es decir, ¿por qué me condenan a mí cuando fui el 4º en publicar la foto? El 4º, antes que yo publicaron tres medios.



P. ¿Y vos por qué creés que te condenan a vos?

L.V: ¿Porque tengo visibilidad? Porque la gente me cree..

P. ¿La política te llama?

L.V.: Mucho político viene a buscar eso. Es más, por consultas. A mí me han llamado a mi casa presidentes de la Nación.



P. ¿Hubo presiones?

L.V.: Yo tengo en una escribanía muchos materiales depositados. Están en una escribanía porque en mi domicilio particular corren peligro.



P: Y todos saben que vos tenes material. Sí, un certificado depositado.

L.V: No sé si todos, mucha gente, la gente que tiene que saber lo sabe y muchas y vienen a buscar mi información. Yo estoy armando un trabajo con una productora que va a hacer los cuentitos del tío Luis para Amazon, Netflix. Es la biopic de 25 personajes, pero no tomados como el personaje, sino tomado como una historia dentro del personaje.



P: Vos conocés secretos de la política. A veces mucho más jugosos de lo que conocemos los periodistas políticos. ¿No te tentó entrar también en ese terreno?

L.V.: Sí, me tentaron muchas veces. En algún momento gente de Scioli me vino a hablar, gente de Sergio Massa. Yo tuve una entrevista con Massa, incluso, donde él me dijo: “Mirá, Luis, la gente que te promueve, me trae la frutilla de la torta que sos vos. Ellos tienen que armar la estructura para meterte a vos, porque si no vos te vas a estrellar contra un árbol”.



P: ¿Cómo es el negocio de las noticias del espectáculo?

L.V: . Acá todo el mundo hace de todo, operan los que inventan historias, aparecen la fake news, las historias que te las inventan. Y a mí me señalan y me condenan porque a lo mejor yo compro material. ¿Y cuál es el problema?



P: ¿Cómo es ese mundo?

L.V.: Y es un mundo marginal y un mundo negro. Así te encontrás con el video erótico y pornográfico de Florencia Peña, que teóricamente era algo robado. Yo creo que eso fue una operación de alguien hacia alguien por cómo se dio. Yo pagué la mitad para tener el video, se lo iba a devolver a Florencia.



P: ¿Qué le ibas a decir?

L.V.: Tomá boluda, no hagas más cagadas. Ese era el mensaje. Y cuando me quieren dar el material para que yo lo suba yo le digo hasta que no lo termine de pagar no me lo des. ¿Por qué? Porque si lo sacás vos vas a decir que lo saque yo. Entonces a los dos días el material lo suben, habiendo pagado yo la mitad, lo llamo al tipo y le digo, en un teléfono que después desapareció: “Me cagaste”. Entonces me dice no, no te cague del todo, te cagué la mitad. Vos me pagaste la mitad y después verbalmente presentaste el tema en televisión, no mostraste el video, pero sí utilizaste el tema. Le dije: “Devolveme la guita”. Al final perdí.



P: ¿Y cuando llega el momento en el que frenás?

L.V.: Mirame la espalda. Debo tener más de mil puñaladas, me cagaron mucho, Wanda me cagó. A Wanda le salvé unas imágenes antes de ser mamá. Estaba en un supermercado con su primer hijo, que lo había comercializado con una revista de glamour. Cuando tenga a mi primer hijo la tapa va a ser para Paparazzi, me había dicho.



P: ¿Y?

L.V.: Me quedé colgado, colgado del pincel y le respeté la promesa de no publicar una foto donde ella aparecía en chancletas, comprando cosas con su bebé en brazos en un supermercado. Me llamó y me pidió por favor que no la publicara, que me iba a dar la foto con el nene. Yo me quedé hasta las 12 de la noche de la noche esperándola y nos cagó. Pero bueno, forma parte del ida y vuelta. Siempre uno tiene la otra mejilla.



P. ¿Qué decidís publicar y qué no?

L.V.: Yo lo que aplico es el sentido común. Si yo engancho algo prohibido en la Loma del Tomate y estoy yo solo, ni siquiera lo trato; ni lo hablo por una cuestión de sentido común. No lo publico. Ahora, si vos te vas a almorzar debajo del Obelisco a las 12 del mediodía y me llaman para frenarlo, les digo: “No, papá, acá no”.



P: Se muestran a propósito…

L.V.: Y muchas veces te lo sirven, lo quieren mostrar en detrimento de lo que no quieren mostrar. Si te muestro acá es porque a lo mejor es como el mago, el ilusionista, oculto allá.



P: Ahora prácticamente dirigís un club ¿Cómo te llevás con Chiqui Tapia?

L.V.: Me maltrata por ser pobre, te maltratan por ser marginal en un barrio marginal, los caudillos y caciques zonales me apoyan porque saben que mantengo vivo algo que de no estar yo, a lo mejor estaría muerto o sin visibilidad.

P: ¿Cuando estás en los Martín Fierro, en la etapa decisoria, qué te pasa o qué pasa?

L.V.: Me llaman gerentes de canales, conductores, periodistas, todos tienen que ganar, “yo soy el mejor, espero ganar, espero ser ternado”. Por eso mi política es: hago el discurso, me bajo y me voy a la última mesa, cerca de la puerta. Donde me rompen las pelotas me voy.



P: ¿Pero te van a apretar en el mismo día, en la fiesta?

L.V.: En la previa te piden de todo: mesa para amantes, mesa para lo que vos quieras. Imaginate, de todo. Si van con la pareja oficial te dicen “ponerme a mi alternativa amorosa cerca para que yo visualmente la vea”.



P: Luis muchas gracias por venir.

L.V.: Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer.