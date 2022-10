¡Cero onda! Revelan que Laurita Fernández y Benjamín Vicuña no se llevan nada bien

Lejos de lo que fantasea el imaginario popular que suele “emparejar” a los artistas que trabajan juntos, aseguran que entre Benjamín Vicuña y Laurita Fernández nunca va a haber más que una relación estrictamente laboral.

Es que dicen que los compañeros en El método Gronhölm no tienen ni una pizca de onda entre ellos, a pesar de que hace unos meses filmaron una película en Mendoza durante la cual hasta corrieron rumores de romance que, a la luz de cómo se llevan hoy, quedan totalmente descartados.

Al parecer, ni las horas arriba del escenario ni el compartir momentos duros de sus vidas, (como la del actor chileno, que entre agosto y los primeros días de septiembre le tocó atravesar la internación y muerte de su papá), lograron estrechar la relación de los colegas.

Yanina Latorre ya había comentado el poco feeling entre Laurita y Vicuña (y el resto del elenco de la obra) meses atrás. Y ahora, en Intrusos volvieron sobre el tema, mientras comentaban el nuevo amor de la ex de Nico Cabré, el productor de Bienvenidos a bordo.

Luego de mencionar en el programa de América el patrón de la actriz, que suele involucrarse sentimentalmente con sus compañeros de trabajo, como le pasó con Cabré, en Sugar, y ahora con Claudio “Peluca” Brusca, con quien está saliendo, Nancy Duré señaló la interna que se vive en el complejo teatral La Plaza.

"Dicen que no hay muy buena onda ahí. Parece que no hay muy buena entre ellos dos en la obra", arrancó la panelista. "A mí me habían dicho de entrada que no hubo mucho feeling, cero onda. Era más en el imaginario colectivo nuestro de la fantasía, que eran como una potencial pareja", agregó Maite Peñoñori.

Entonces, Nancy acotó: "Lo que pasa que lo de Vicuña también había llamado la atención porque cuando pensábamos que estaba la reconciliación de Laurita con Cabré y Nicolás va a verla a la obra... dicen que también había mala onda entre Vicuña y Cabré. Dijimos 'por algo está celoso'".

Cabe destacar que Laurita y Benjamín, más allá de lo laboral, tienen una historia en común: Laurita es la ex del padre de Rufina, la hija de la China Suárez, ex del chileno, con lo cual, las internas entre los dos pueden estar teñidas de una carga que va más allá de lo que sucede en el día a día.

“Hay mala onda. Si les preguntas a todos los actores, incluido Benjamín, qué pasa, nadie te puede decir nada puntual. Pero la realidad es que no hay piel, no hay química. No hubo una pelea, ni una discusión, lo van a negar, pero no hay onda, no fluye, es raro el ambiente, hay como un clima tenso”, había dicho la angelita, que aclaró que los actores van, “hacen la letra y listo”.