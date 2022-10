Luisana Lopilato contó su pelea con Michael Bublé: “Me tuve que volver en bondi porque…”

Cuando Luisana Lopilato y Michael Bublé comenzaron su relación las cosas no se dieron de la manera más fácil posible, ni mucho menos, ya que no sólo debían afrontar la cuestión de la distancia, sino también la imposibilidad de una comunicación fluida por hablar distintos idiomas.



En aquel momento, la ayuda de un traductor fue fundamental para ellos, pero el camino no dejaba de ser complejo. “Al principio nos vivíamos peleando porque no nos entendíamos”, reconoció un tiempo después Luisana.



El amor era tan grande que Lopilato decidió estudiar inglés, determinación a la que llegó después de una fuerte discusión de pareja que protagonizó cuando todavía eran solamente novios con el cantante canadiense.





“Fue en Los Ángeles. Estábamos en un restaurante. No sé qué discusión tuvimos y le dije: ‘¿Sabés qué? Me voy’. Agarré mis cosas y me fui hasta la esquina. No pasaba ningún taxi, así que me tomé un colectivo que estaba fuera de servicio”, recordó hace un tiempo en una charla con Susana Giménez.



“Nunca me había tomado un colectivo, pero frenó y me dijo: ‘¿Qué necesitás?’. Le dije: ‘Mirá, me quiero ir de shopping. Llevame a las calles donde haya locales, porque quiero caminar’. Entonces me dice: ‘Estoy fuera de servicio, pero estoy yendo para Hollywood’. Es en donde están las estrellas. Me subí sola, no había nadie y me llevó”, contó.



“No me acuerdo ahora por qué, pero estaba re enojada. Caminaba, caminaba y caminaba. Y un tipo me da un folleto para estudiar inglés. Mike me llamaba y yo no le atendía el teléfono”, describió Luisana Lopilato.





“Caminé hasta la escuela. Me atendieron y les dije que quería estudiar inglés. Me pregunté cómo eran las clases y me dicen: ‘Justo ahora empieza el curso de verano. Las clases cuestan dos dólares por mes’. Era una escuela pública. Yo decía: ‘Algo no entendí bien, dos dólares no puede ser’”, reveló la actriz.



“La clase arrancaba en 20 minutos y me metí. Esa noche lo atendí a Mike, que me decía: ‘¿En dónde estás? ¡No me atendiste en todo el día!’. Finalmente cuando estaba contenta, porque había realizado algo para mí, lo atendí y le dije: ‘Adiviná en dónde estoy, venime a buscar’. No lo podía creer. Me decía: ‘¿Cómo terminaste en una escuela yendo sola sin hablar inglés?’. Y le responde que me las había arreglado”, concluyó Luisana.