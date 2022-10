Internaron al hijo menor de Luis Ventura y el periodista publicó una preocupante foto del niño

A través de sus redes sociales, Luis Ventura contó que su hijo menor se encuentra internado desde hace casi un par de semanas con un cuadro de neumonía.

Antonito, de 8 años, el hijo que Luis Ventura tuvo con Fabiana Liuzzi atraviesa un delicado momento de salud, y el periodista compartió una preocupante foto del pequeño en la cama de un hospital.

“Hoy nos toca ésta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo. Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro con boludeces. Fush fush”, escribió Ventura para remarcar en este momento cuál es su prioridad.

Entre los tantos comentarios que recibió por parte de sus colegas, se destacaron los de Virginia Gallardo, quien escribió: "Fueza Luis y familia", y Nancy Duré, ambas compañeras de Luis Ventura en Intrusos (América), quien expresó: “Abrazo grande Luis, que se mejore pronto”.

Recientemente, el periodista dio detalles sobre algunos problemas de salud que atravesó el niño. “Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción. La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, explicó Ventura durante una visita al programa LPA (América).

En 2019, el pequeño Antonito comenzó a recibir tratamiento con cannabis medicinal para mejorar su calidad de vida. En tanto que sobre el cuadro neurólogico del nene, Luis Ventura comentó en alguna oportunidad: “No es algo grave. Estamos en presencia de un chico de maduración prematura, seismesino, todo eso lo convierte en un ser especial. Tiene un cerebro que genera mucha electricidad. Entonces, cuando el cerebro se pasa de la asistencia eléctrica que tiene que pasar, él irrumpe en crisis. Estamos tratando de alguna u otra manera controlar ese aspecto”.