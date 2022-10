En el entierro de César Mascetti, Sandra Mihanovich cantó junto al ataúd y leyó la carta de despedida que dejó el periodista

Este miércoles, fueron enterrados los restos del legendario periodista César Mascetti, fallecido el martes a los 80 años. Sandra Mihanovich, hija de Mónica Cahen D'Anvers, pareja del conductor durante más de 40 años, leyó la carta de despedida que dejó "El Gaucho".

“Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar”, comenzó Sandra Mihanovich leyendo las palabas de César Mascetti.

Mónica Cahen D'Anvers y Sandra Mihanovich en la despedida de César Mascetti. RS Fotos.

Luego, la cantante siguió dando lectura a la carta del periodista que dice: “Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022?.

Tras una suelta de palomas en honor de Mascetti, Mihanovich cantó a su sobrina Sol Mihanovich en guitarra Por tu ausencia. “Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz. Yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos. Yo te canto con el corazón, Y si me falta el corazón. Es que en cielo estamos los dos”, dice la letra del clásico tema.

Antes de retirarse, Sandra Mihanovich agradeció el respeto de la prensa en este difícil momento de la despedida de César Mascetti. “La carta la leí muchas veces ayer para tratar de no llorar hoy, pero vale llorar. Se fue con la satisfacción del deber cumplido, fue un buen san pedrino, un buen argentino y ojalá tuviéramos muchos argentinos así”, concluyó la artista que se mantuvo junto a su madre de manera incondicional en esta triste instancia.