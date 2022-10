Revés judicial contra Wanda Nara en la causa por trata de personas

Wanda Nara recibió una dura noticia en las últimas horas. Su abogado, Yamil Castro, le informó que este lunes la Justicia falló a favor de Carmen Reboledo y se ordenó profundizar en la investigación del hecho. A mediados de agosto, la ex empleada doméstica denunció a la empresaria y a su marido, Mauro Icardi, por trata de personas y reducción a la servidumbre.

Aunque la defensa de Wanda presentó un pedido para cerrar la causa, argumentando que no se trataba de un delito, sino de un "reclamo laboral", el juez no dio lugar. "Entendemos que corresponde avanzar en la reconstrucción de los sucesos para poder eventualmente determinar con mayor precisión su significación jurídica, por lo que habremos de rechazar la excepción postulada por la defensa", se lee en el fallo que fue publicado por el sitio Teleshow.

"La visa que le hicieron a Carmen dice ‘asilo político’, lo que es una defraudación al estado italiano y de un estado de vulneración tremendo. Era cuando ya estaba en Italia viviendo después de un año. Estaba para ser deportada y en vez de blanquear la situación laboral, prefirieron llevarla con una funcionaria italiana a pedir un asilo político", explicó Alejandro Cipolla, abogado de Carmen.

"Luego Wanda, en sus redes sociales, mostró una carta que dice que Carmen no le adeuda nada. A esa carta vamos a pedirle una pericia, porque fue escrita por la madre de Wanda y el novio de la madre. Y la hicieron firmar casi obligada", agregó el letrado.

En agosto pasado, Carmen brindó una entrevista en Mañanísima (Ciudad Magazine), donde contó detalles de lo sucedido. "Nora, la madre de Wanda, me llevó a hacer los trámites. Ella ya estaba muy enojada porque yo salí a hablar", comentó. "La persona que te contrata es la que te tiene que hacer los papeles, pero ella no los hizo, yo no estaba legalizada. Después, cuando fui a Milán, le pregunté cuándo iba a hacerme los papeles, y ella me dijo que ya había hablado con una persona. Me dijo ´vos tenés que decir que estás acá porque pediste asilo político´. Entonces, me sacaron el pasaporte y me hicieron todos los papeles", reveló Carmen.