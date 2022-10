La frase antifeminista que le causó mil críticas a Silvia Peyrou

Cuando solo tenía 15 años, Silvia Peyrou se inició en el mundo de la televisión. Desde ese entonces logró trabajar con grandes humoristas en televisión y teatro. Sin embargo, su experiencia de vida y el haber trabajado tantos años en un ambiente complicado, la llevan a tener opiniones distintas a las de las feministas, quienes la criticaron por un comentario.

Silvia Peyrou visitó los estudios de América TV para hablar sobre la situación que vincula al humor y el feminismo. En diálogo con Estamos a Tiempo, realizó un breve análisis sobre las diferencias que hay con los tiempos en los que ella trabajó y los que corren ahora.

“El feminismo se fue de mambo, es como un hilo muy finito. Me parece que los extremos no son muy buenos en todo sentido”, opinó sobre el movimiento que defiende los derechos de las mujeres.

Sobre la forma en la que debe utilizarse, hizo una crítica en la cual da a entender qué es lo que cree que debería priorizarse: “Yo creo que en este momento de verdad hay que cuidarse un poquito, si no atrasa un montón en todo. Tenemos que ir para adelante”.

Vale recordar que ella comenzó a trabajar desde muy joven con Olmedo y Porcel, y por eso le consultaron sobre cómo veía hoy en día aquello vivido en esos años. “Se pensaban que era naturalizado todo eso, que era parte de la década. Si me preguntas ahora digo qué bueno que se pueda abrir y hablar de otra manera”.

Además, le preguntaron si, teniendo en cuenta la visión actual, haría lo mismo que hizo: “Voy a decir que sí, pero cuidando algunos detalles. Con la mirada de este presente, a mis 25 años me manejaría de otra manera. Por ahí no sentiría tanta angustia o tanto dolor por enfrentarme a situaciones, que con esta cabeza de ahora puedo decir que no”.

En aquellos años, los actores a veces se iban del personaje con el afán de ganarse la risa de su público. Sobre eso, desmintió: “Se respetaba lo que estaba planteado por el director y demás. Pero también estaba eso que era parte de la risa, Yo trabajé con los capo cómicos y tuve muchísima empatía con ellos”.

Sin embargo, Silvia Peyrou confesó que no todo era color de rosas y hubo momentos en los que la pasó mal: “El tema es que pasaba por otro lado si me llegaba a pasar algo detrás del trabajo. Y sí, he tenido problemas detrás del trabajo”.