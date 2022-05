El motivo por el que Cacho Castaña nunca quiso tener hijos

Cacho Castaña se manifestó en varias oportunidades acerca del hecho de que nunca tuvo hijos. En esta oportunidad, compartimos algunas de las declaraciones que emitió el cantante al respecto y también recordamos la dura polémica que protagonizó junto a Silvia Peyrou, actriz que le hizo creer que era padre cuando en verdad no era así. A continuación, los detalles y todo lo que hay que saber al respecto.

Cacho Castaña y la paternidad: esto decía acerca de tener hijos

Cantante, compositor y autor de clásicos de la música argentina como Café La Humedad y Garganta con arena, Cacho Castaña también fue conocido por las numerosas relaciones amorosas que tuvo y por sus aires de Don Juan, los cuales le valieron varias acusaciones de machismo y misoginia.

Castaña compuso clásicos como Quieren matar al ladrón y Lo llaman el matador - Fuente: cnnespanol.cnn.com

A pesar de los distintos vínculos que formó junto a mujeres, Cacho Castaña nunca tuvo hijos, y en varias ocasiones se encargó de afirmar que nunca quiso tenerlos. En una oportunidad, por ejemplo, dijo que no tuvo hijos por una decisión propia y que para él esto no significaba ningún tipo de cuenta pendiente. También aclaró que varias mujeres se lo pidieron, pero que a él nunca lo entusiasmó la idea.

En otra entrevista, “Cacho de Buenos Aires” expresó que pensó en lo que significa la paternidad. Acerca de esto, consideraba que era “mucha responsabilidad” y dijo no se había convertido en padre simplemente “porque no se dio”. En una de las últimas apariciones públicas que hizo con vida (falleció en octubre de 2019 a los 77 años), sorprendió al confesar que entonces le estaban “agarrando ganas”. No obstante, remarcó que nunca sintió la necesidad de serlo.

Cacho Castaña y la polémica paternidad de 3 años fruto de su romance con Silvia Peyrou

En 1994, Cacho Castaña y Silvia Peyrou se conocieron en el marco de una obra de teatro y rápidamente iniciaron un romance. A las pocas semanas de estar en pareja, la actriz le comunicó a Cacho que estaba embarazada y que él era el padre.

La criatura nació y el cantante le dio su apellido. Sin embargo, 3 años más tarde todo terminó en escándalo, ya que Castaña solicitó a la justicia que se realizara un análisis de ADN y los resultados del mismo arrojaron que él no era el padre biológico.

En el marco del programa Secretos Verdaderos, Cacho confesó que se enteró de todo porque encontró una serie de cartas que el verdadero padre le enviaba a Peyrou. A esto se sumaría el hecho de que Castaña se habría realizado un estudio de fertilidad y el mismo habría comprobado que tenía dificultades en la materia.

Honesto hasta el paroxismo, el también músico confesó que, entonces, se había ilusionado mucho con la idea de ser padre, pero que cuando el bebé nació, él lo acarició y no sintió absolutamente nada.

