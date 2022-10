Cuál fue la traumática experiencia que la llevó a Paola Miranda a desaparecer de los medios

Durante años, Paola Miranda se construyó su espacio en el espectáculo argentino, con esa mixtura artística entre el canto, la actuación, el talento y la belleza. Tras protagonizar diversos proyectos y ganarse su nombre, la ecuatoriana decidió escapar del ruido y se alejó de los medios.

La morocha visitó el piso de Carmen Barbieri, con quien supo trabajar en infinidad de ocasiones en el teatro como vedette, y abrió las puertas a profundas reflexiones, fundamentadas en la retrospectiva y con el objetivo de compartir su análisis de ese viraje rotundo.

En cuanto a los factores que incidieron en su consideración para tomar una distancia con la industria del espectáculo y literalmente abandonar el país, Paola contó: "Sentí que necesitaba hacer como una desintoxicación. Cuando entrás a trabajar es un bucle, como que no sabés dónde estás. Siento que perdí un poco el eje. Perdí mi esencia".

Claro que esa revelación implicaba un entramado negativo, una serie de situaciones que la sumieron en un estado de angustia. Por eso, Pampito le consultó: "¿Quién te la hizo pasar mal?”. De este modo, Miranda trató de especificar sin focalizar en nombres propios.

Respecto a esas circunstancias adversas, la morocha narró en el ciclo de Carmen: "Me hicieron muchas, hubo muchas situaciones que me dolieron. Hacían comentarios sobre mi persona que no eran ciertos. Que las personas que me conocen obviamente saben quién soy. Comentarios como '¿a qué se dedica?' o '¿qué hace?'”.

Enojada, con razón, por esas teorías infundadas, esos preconcpetos instalados y que la salpicaron sin ningún tipo de sustento, Paola reflexionó: “Si supieras lo que es mi vida, me levanto y trabajo. Trabajo las 24 hs del día".

A la hora de pormenorizar en esos comentarios nocivos, la ecuatoriana sostuvo: "Y... en los medios. Sentí que me juzgaban todo el tiempo, que tenía que dar explicaciones de cosas que no era yo". Aunque lejos de guardar rencor, Paola afirmó: "Todo eso igual fue un aprendizaje, hoy preservo mi intimidad, mi persona. Me protejo porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie".