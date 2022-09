La crítica de Carmen Barbieri a la “nueva cara” de Wanda Nara en Quién es la máscara

Carmen Barbieri opinó sobre cómo fue el debut de quién es la máscara. Pero se tomó un momento para hablar más precisamente de Wanda Nara. Fiel a su estilo, no fue para nada sutil y no temió a la hora de disparar contra la modelo. La tildó de que ella es la máscara e hizo hincapié en su aspecto físico.

Wanda Nara lució espléndida en su primera aparición en Quién es la máscara. Se puso un vestido escotado y la mirada de todos debido a su elegancia. Como acostumbra, no pasa desapercibida y tuvo varios chispazos con Lizy Tagliani y Karina la Princesita. Sin embargo, Carmen Barbieri no opinó igual y salió a cruzarla.

Carmen conduce Mañanísima, su programa que se emite todas las mañana por Ciudad Magazine. Mientras iba tocando de a poco los temas que se iban a tratar en el día, ella sorprendió a Estefi Berardi y a Pampito cuando decidió hacer foco en Wanda Nara para apreciar que le notaba la cara cambiada.

Quien se introdujo en el tema fue Estefi Berardi, tratando de tirar buena onda para ver qué opinaban sus compañeros. “Wanda estaba muy divertida”, lanzó la panelista. Lejos de bancarle el comentario, Pampito se mostró disgustado con el jurado: “A mí el jurado me pareció sobreactuado”.

“¡Mirá qué linda, Wanda! Yo conozco a una Wanda Nara que no es esta. Es otra cara. Ella es la máscara, no se sabe quién está adentro. No es la misma de antes”, apuntó Carmen Barbieri, sin ningún tipo de filtro, haciendo alusión a que la modelo habría sufrido algunos retoques.

Estefi trató de advertirla por el comentario, mientras que Pampito avisó: “Te va a hacer juicio”. La conductora trató de sacarle polémica para que no se malinterprete lo que intentaba decir: “Chicos, ¿ustedes vieron las fotos de Wanda Nara antes de casarse, acá en la Argentina?”.

La panelista insistía en tirarle buena onda: “Está maquillada. Yo con maquillaje también cambio. Me ves cuando llego y soy un monstruo”. Sin embargo, Carmen se mantuvo firme en su postura: “Pero no así. Tiene una nariz chiquitita, una boca grande, unos dientes perfectos. Está divina así”.