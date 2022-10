Con qué empresa Nico Occhiato se está haciendo millonario

Y un día se lanzó a la aventura, detectó su norte y se embarcó detrás de esa idea, de esa convicción. Nico Occhiato vive un presente distinto, ya no solo abocado a la conducción, sino a una faceta empresarial con la bonanza de su proyecto Luzu TV, el que arrancó hace un tiempo atrás.

El ex de Flor Vigna detectó que podía generar algo bueno en las plataformas digitales, y actuó en consecuencia con la construcción de su propio “medio”, en el que dispone de un ciclo diario, así como en el que ofrece una gama variada de contenidos con otros famosos e influencers.

Evidentemente, de aquel joven que irrumpió en la visibilidad con Combate, allá por el 2014, a la actualidad ha transcurrido mucha agua bajo el puente. De hecho, el éxito de su plataforma le provocó una discusión con Mario Pergolini, el innovador en la transmisión de streaming, de conjugar la radio con la imagen.

Lo cierto es que Occhiato ahora camina por la vida con otras responsabilidades, así como otros efectos positivos de afrontar esta tarea de dirigir su empresa. En cuanto al arranque de todo, el ex de Vigna contó: “Al principio, nos vino bien que todo pudiéramos hacerlo por zoom, desde nuestras casas”.

Claro se trataba de un periodo diferente de la sociedad, totalmente confinada por los avatares del coronavirus. De ese modo, la manera de dar los primeros pasos fue positiva: “No desentonábamos tanto porque hasta los formatos más tradicionales, como la radio y la televisión, se hacían así".

"El programa recién salimos a venderlo un año después de haber salido, teníamos una idea en la que creíamos y que buscábamos que madurara, sabía que iba funcionar, sabíamos lo que teníamos", agregó el exnovio de Flor Vigna.

Sobre los rasgos de Luzu TV, Nico explicó: "Estamos haciendo algo nuevo, no es radio, no es televisión, no es solo streaming, es todo eso pero distinto, nos define la apuesta del público al que le queremos hablar, que es el de mi generación, seleccionamos y pensamos todo en función de esos parámetros".

Y remarcó que se erige en un eje primordial entender el público y fomentar ese sentido de pertenencia. "El concepto de comunidad es decisivo. Y es uno de los puntos clave para entender por donde pasa el proceso de la comunicación y de la relación con nuestros públicos”, exteriorizó.