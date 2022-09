Mario Pergolini se burló de Nico Occhiato en vivo: “Es un fracaso que…”

Mario Pergolini hace algunos meses atrás, apuntó fuerte contra Nico Occhiato y LUZU TV. Y es que, el famoso conductor se mostró molesto tras las críticas que recibió por los despidos en Vorterix. Fue mediante una carta donde hizo referencia al medio del exnovio de Flor Vigna.

"Ponen entre dos o tres programas solamente al aire, prendiendo y apagando el streaming y que, además, hacen una especie de ´trampa´ con las reproducciones dando un número más elevado que el que realmente tienen", lanzó. Eso no fue todo porque el influencer le respondió.

Lejos de quedarse callado, Nico Occhiato salió al cruce y le respondió sin filtros: "No entiendo. Nosotros usamos YouTube y YouTube te da la métrica de Google, no hay más vuelta que esa. De hecho hasta me comuniqué con gente de Google", agregó el conductor de El Último Pasajero.

Y continuó: "Y nos dijeron muy claro: 'Mirá, las métricas que te da a vos como creador de contenido están pasadas por un control de Google, que si Google determina que están raras, te cierra el canal. Toda esa carta, hasta el último párrafo, coincidía en todo lo que él dice".

Mientras que Mario Pergolini realizó un fuerte descargo: "Siempre intentamos mantener al tanto a todos los que trabajan como está la situación. Nos habíamos atrasado con el aguinaldo, estamos a más de la mitad de julio y lo hicimos. Y después vamos a hacer un cambio de programación. Después si Twitter se vuelve loco... Mirá si cada vez que sucede algo lo discutimos en Twitter".

Como si fuera poco, en las últimas horas, Mario Pergolini volvió a destrozar a Nico Occhiato y se burló de él: "Tenemos 90 mil personas viendonos en Youtube. Decime seis lucas por lo menos. Es un fracaso que no llegue, es increíble. No somos nada... No llega a 100 mil. Fracaso total. Va a ser imposible".

Y es que, Mario Pergolini se burló de Nico Occhiato y sus dichos sobre las métricas que Google y Youtube le dieron sobre LUZU TV. Sin embargo, el conductor e influencer, hasta el momento no dijo nada al respecto.