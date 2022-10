Este domingo, las redes se llenaron de mensajes para Diego Maradona. ¿El motivo? El astro del fútbol hubiera cumplido 62 años. Uno de los que lo recordó fue Diego Maradona Junior y lo hizo con un desgarrador mensaje que nadie pasó desapercibido.

“Un dolor que no me deja respirar, un dolor que me da gana de escapar y no volver, un dolor que no se irá jamás”, señaló y agregó: “Feliz cumple papá. Quisiera abrazarte y no dejarte nunca más”. En la publicación se ven, entre otros, grandes momentos del ídolo futbolístico.

Diego Maradona Junior recordó a su papá con un desgarrador mensaje

Por su parte, Dalma y Gianinna Maradona también le dedicaron posteos. Esta última redactó: "Siempre vamos a sentirte, una bruja, una ciudad, un rey, un pompón y un color…'. Gracias por ellos, gracias por todas las que pasamos juntos que nos dio la fortaleza que sentimos hoy, el pionero de convertir cada momento en una canción".

Y expresó: "Para siempre juntos, en cada recuerdo que hace latir mi corazón. Feliz cumple al amor en persona. Mi cómplice de vida, mi mejor amigo y el mejor babu del mundo mundial. Te amo pa, lo nuestro es para siempre".

Dalma, por su parte, estrenó una canción que le dedicó a su progenitor. "Que felicidad celebrarlo como él siempre quería. Ojalá le llegue nuestro regalo con todo el amor porque lo extrañamos todos los días", manifestó la actriz.