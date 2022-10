Cecilia Roth contó qué hizo cuando Fito Paéz le presentó a Luis Alberto Spinetta

En su paso por Sobredosis de TV, Cecilia Roth se encargó de contar una historia en la cual cumplió uno de sus sueños: conocer a Luis Alberto Spinetta. Reveló detalles sobre aquella ocasión en la que Fito Páez la llevó a comer junto al Flaco.

Cecilia Roth estuvo casada con Fito Páez más de 9 años, desde 1992 hasta el 2001. El amor brotó y decidieron adoptar a Martín. Sin embargo, las cosas no iban bien y decidieron de común acuerdo separarse sin perder la buena relación.

Durante esos años en los que el amor surgía de manera constante, Cecilia Roth se dio el lujo de conocer a uno de sus artistas preferidos: Luis Alberto Spinetta. El mismo Fito Páez fue el encargado de organizar todo para que puedan conocerse y así cumplir uno de sus sueños.

Ante esto, Cecilia sorprendió al contar cómo fue su reacción a la hora de conocer al Flaco, por quien tenía una profunda admiración desde antes de iniciar su amor con Fito. No se guardó nada y dio todos los detalles de aquella comida que compartieron.

"Cuando conocí a Fito Páez me llevó a comer a la casa de Luis Alberto Spinetta. Yo era muy fan. Fan de póster en mi cuarto de adolescente. Me parecía el mejor letrista, el mejor en todo", expresó dando a entender la admiración que le generaba.

Como quien invita a una novia a pasar un momento con sus amigos, para Fito no había nada extraordinario en ir a lo del Flaco, ya que eran amigos y no dimensionaba lo que significaba él para el resto. "Vamos a comer a la casa de Luis, me dijo Fito. ¿Qué Luis?, le pregunté. El Flaco, respondió", reveló Cecilia quien había quedado dura ante la propuesta.

Pero no solo quedó así cuando se lo propuso, sino que también durante la cena. Ya que reveló cómo fue su accionar durante toda la cena: "No hablé en toda la noche y eso que hablo hasta por los codos".

La admiración era enorme y lo deja en claro mientras recuerda cómo vivió la partida del Flaco: "Cuando Fito recordó los 20 años de El amor después del amor, sonó 'Pétalo de sal' con la voz del 'Flaco' y me puse a llorar. Hacía poco tiempo de su muerte. Estaban cerca mío sus hijas, Vera y Catarina".