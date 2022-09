La historia detrás del disco El amor después del amor de Fito Páez

El amor después del amor cumple 30 años y sigue siendo uno de los discos más icónicos de toda la historia del rock nacional. Para Fito Páez marcó el final de un gran duelo y también el comienzo del éxito a nivel multitudinario.

El amor después del amor: Fito Páez y su disco más emblemático

Para el año 1992, Fito Páez ya era uno de los artistas más reconocidos de la escena musical argentina. Había trabajado con Charly García, grabado un disco en colaboración con Luis Alberto Spinetta y publicado sus propios trabajos en solitario, entre ellos Del 63, Giros y Ciudad de pobres corazones.

Fito, en uno de los conciertos por los 30 años de EADDA.

También había vivido el momento más duro de su existencia: la tragedia que implicó el asesinato de su abuela, su tía abuela y la empleada doméstica que las acompañaba, quien al momento de los hechos estaba embarazada. Fito atravesó su propio infierno personal y esto fue clave para la concepción de El amor después del amor, un material que por lo general se vincula (y con razón) a las relaciones sentimentales que el rosarino tuvo con Fabiana Cantilo primero y Cecilia Roth después.

Sin embargo, en este disco también puso mucho de su historia y dolor personal. En el libro Fito Páez con Enrique Symns, el autor de "Brillante sobre el mic" y "A rodar mi vida" expresa lo siguiente: “¿Sabés lo que me ayudó a vivir? El amor que me dieron mis abuelas. (…) ¿Y dónde está todo eso ahora? Todo eso no lo borró un asesino: está aquí en mi corazón”. Y agrega: “Por eso, cuando hice El amor después del amor, muchos no entendieron que no estaba hablando solamente de Cecilia. Estaba hablando de mis abuelas. Y por llevarlas conmigo, sé que vivir sin amor es una enfermedad”.

Fito Páez y el fenómeno histórico de El amor después del amor

Cuando Fito comenzó a acumular funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires en el marco de la gira por el 30 aniversario del disco, muchos recordaron que esto es precisamente lo que ocurrió tres décadas atrás, cuando el álbum salió a la venta y el compositor argentino se propuso presentarlo a lo largo y a lo ancho del país (logró llenar el estadio de Vélez).

El amor después del amor es el disco más vendido de toda la historia del rock nacional (supera ampliamente el millón de copias) y también uno de los más recordados. Cada una de sus 14 canciones ya forman parte del inconsciente colectivo, y hasta quienes no sigan los pasos de este músico conocen a la perfección la letra y la melodía de obras como "Dos días en la vida", "Un vestido y un amor" y "Tumbas de la gloria".

Como si fuese poco, la lista de invitados del disco no podría ser mejor: Charly, Spinetta, Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, Celeste Carballo, Fabi Cantilo, Claudia Puyó y Gustavo Cerati son apenas algunos de los músicos que aportaron su granito de arena.