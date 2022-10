Mariano Martínez reapareció en las redes y luce irreconocible: "Mi evolución es constante"

Mariano Martínez generó gran repercusión en las redes sociales al mostrar su transformación física. El actor no solo se cortó el pelo, se dejó la barba y ganó mucha masa muscular.

"Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo", expresó Martínez en su cuenta deInstagram.

Mariano Martínez.

Además, recordemos que Mariano es uno de los actores que más tatuajes tiene en su cuerpo. De un tiempo a esta parte, el ex Son Amores fue sumando nuevos diseños y los suele compartir en sus redes.

En este sentido, hace un tiempo compartió un dibujo en honor a los Caídos y Veteranos de Malvinas. En su brazo izquierdo, se estampó las Islas.

Recordemos que en 2018, Martínez había mostrado el enorme diseño completo que se hizo en su espalda: un águila sobre una calavera con una serpiente enroscada. Lo había comenzado a estampar un año antes, y luego, cuando estuvo terminado, también lo compartió con sus seguidores.