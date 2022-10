La China Suárez habló de la única vez en la que se negó a sacarse una foto: "Estaba..."

La China Suárez es una de las personalidades del 2022, sin duda, en buena parte por sus escándalos mediáticos, pero en gran medida por su avance profesional, que la tiene trabajando en proyectos tanto en la actuación como en su lanzamiento como cantante.



Si bien su nombre se escucha mucho por sus conflictos personales, como el que tuvo con Wanda Nara y Mauro Icardi, en la entrevista que le hizo Juana Viale se hablaron temas más vinculados con ella misma.



En ese sentido, la nieta de Mirtha Legrand le preguntó si suele sentirse afectada por todo lo que se habla de ella en cuanto a los escándalos mediáticos de manera permanente, algo que no muchos famosos pueden soportar.





“Me lastima muchísimo y genera impotencia lo que se habla. Mucha gente de mi familia me dice por qué no salgo a aclarar. Siempre está esa cosa de la desesperación cuando se dice algo que no es real. Pero tampoco es la solución. Es peor, porque se habla más”, comentó La China.



Luego se vivió un momento de tensión cuando la actriz se molestó por una frase de la conductora. “Es el precio de la fama”, dijo Juana. Ante esto, La China respondió: “No estoy de acuerdo con esa frase. Y no hablo de la gente random, hablo de la prensa”.



Para superar ese momento de tensión, Juana comenzó a contar una anécdota en un aeropuerto, cuando una fanática le pidió una foto luego de atravesar un mal momento en un vuelo.





En ese contexto, La China Suárez reveló cuándo fue la única vez que se negó a sacarse una foto, algo completamente inusual para ella, dado que no tiene ningún problema en dejar retratado en imágenes algún momento con sus fans.



“Yo la única vez que dije que no fue porque estaba cambiando un pañal. Le dije que me diera un segundo o que me ayudara”, contó la actriz, ante la risa de los presentes en la mesa de Juana Viale.