El escandaloso video en el que la China Suárez esquiva a Mery del Cerro

La China Suárez le ha puesto punto final a varias relaciones importantes dentro de su vida. Personalidad, carácter, una forma de dar vuelta de página y seguir, parecen ser los métodos que la actriz toma para muchos de los cercanos vínculos que tuvo y tiene dentro de su mediática vida.

En este caso no hablamos del plano romántico, que ya en ese aspecto es sabido que con algunos ex no se lleva bien, sino que apuntamos precisamente a sus amistades. Hace unas semanas, como parte de una entrevista, la China explicó haber depurado varias de sus amistades e indirectamente disparó dardos hacia varias famosas.

"En su momento, sentí un dolor muy grande. Después entendí que, con los años, el círculo de amigos se va cerrando y me siento cómoda con eso. Entendí que el que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere. Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera. Tengo una forma muy libre de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a los tiempos, las exigencias, los reclamos", lanzó la actriz.

Con esto apuntaba directamente hacia tres amigas de las que se había distanciado fuertemente en este último tiempo: Paula Chaves, Gimena Accardi y Mery del Cerro. Con esta última, la China vivió una situación bastante particular por estos días y existe un video que denota que no hay mucha onda entre ambas.

Todo esto quedó evidenciado mientras Mery le daba una nota a 'Socios del espectáculo'. Irónicamente, la rubia estaba desmintiendo los rumores de distanciamiento con la China, pero apenas terminó de decir esto casualmente apareció la actriz y la pasó por detrás de sus espaldas sin registrarla siquiera.

Lo cierto es que del Cerro era una de las pocas famosas que quedaba dentro del círculo de amigos íntimos de la actriz, sin embargo cuentan que el faltazo que pegó a su cumpleaños fue el detonante de un quiebre. En aquel entonces, la modelo dijo no poder asistir ya que tenía un casamiento.

Si bien Mery negó que haya mala onda dentro del móvil, todo quedó grabado por el programa de El Trece. “Yo la quiero mucho. No me siento identificada con eso de su depuración de amistades, y aparte tampoco me meto en temas que no tienen que ver conmigo. Me parece que nos conocemos hace muchos años... yo no tengo problemas con nadie”, había explicado la modelo.

Sin embargo, esta actitud de la China habiéndola visto en la alfombra y sin siquiera acercarse a saludarla parece decir todo lo contrario. Incluso la actriz dejó de seguir a la modelo en sus redes sociales, aunque Mery aún la sigue.