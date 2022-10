Las románticas fotos del Chino Darín con Úrsula Corberó en Venecia

La relación entre el Chino Darín y Úrsula Corberó está más afianzada que nunca y sigue creciendo a pasos agigantados. Si bien mantienen un bajo perfil, de vez en cuando comparten algunas fotos que los dejan ver muy enamorados.



Así fue el caso de las imágenes que el actor compartió en un romántico viaje que realizó a Venecia, junto a la actriz, mientras ella grababa una película en Italia. “TBT Venecia 2022”, escribió el hijo de Ricardo Darín junto a las postales.



La pareja estuvo en mayo disfrutando de la ciudad italiana, aprovechando la ocasión ya que la actriz estaba filmando la película Lift. Además de las obligaciones laborales, el Chino y Úrsula se dieron el tiempo para pasear.





En una de las fotos publicadas por el actor, se lo ve dándole un beso en la mejilla a la actriz española y las góndolas de fondo. En otra de las imágenes, están ellos arriba de una de las góndolas, disfrutando de un paseo muy romántico.



“¿Pareja perfecta, no? Por lo hermosos que se ven. Y esa complicidad que comparten. ¡Bellos ellos!”, fue uno de los comentarios que recibieron. “Amo esta pareja”, escribió otro usuario. “Los más guapos”, aportó otro.



La actriz española, que saltó a la fama en la Argentina por su actuación sobresaliente en la Casa de Papel vive a pleno su romance con El Chino Darín, con quien está en pareja hace seis años ya.





Asimismo, no sólo se expresan amor mutuamente en fotos en las que se los ve juntos y enamorados, sino también en publicaciones que el otro hace, como fue el caso de un book de fotos que subió Úrsula. “Toy saladita”, escribió ella. “Tas rica”, le comentó él.



No obstante, no sólo el actor argentino le comentó la publicación, sino también otros actores como Miguel Ángel Silvestre, la cantante Nathy Peluso, Iván Gómez, Karol G, Thais Blume, Dolores Fonzi, entre otros.