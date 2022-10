Afirman que Natalia Borges le fue infiel al Pocho Lavezzi

Casi dos años atrás, Ezequiel "Pocho" Lavezzi y la modelo brasilera Natalia Borges volvieron apostar al amor. Estuvieron distanciados un tiempo y, en ese entonces, emprendieron juntos un viaje a la costa turca para reencontrarse.

Según dicen, hoy ya no están más juntos. Si bien ninguno de los dos salió a desmentir o afirmar esta información, parece ser un secreto a voces. Juan Etchegoyen habló con Pochi, la creadora de Gossipeame, sobre los aparentes motivos que derivaron en la ruptura amorosa.

"Natalia Borges le habría sido infiel al Pocho Lavezzi con un amigo muy conocido llamado Pablo Cosentino, el ex de Daniela Urzi. Me cuentan que ella lo engañó al Pocho con este tipo y luego el Pocho se lo cruzó en Uruguay a Cosentino y terminó todo en una trifulca, a las piñas. Después, lo que él le decía a sus cercanos es que había tenido un accidente en moto pero él no anda en moto", contó la instagramer.

El Pocho Lavezzi y Natalia Borges

Y continuó: "El Pocho le escribe a todas las minas en las redes sociales y ella lo terminó engañando y, a parte, me cuentan que a Cosentino le encantan las mujeres casadas y en pareja. Se ve que el Pocho se enteró y ella se vuelve y no quiere saber nada más".

Finalmente, agregó: "Ezequiel se habría enterado y se armó bolonqui entre ellos, Cosentino es representante de futbolistas, es como medio una icardiada esto. Lavezzi tiene una casa en Uruguay, todos frecuentan a las mismas personas".