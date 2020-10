Pura pasión: la reconciliación del Pocho Lavezzi con Natalia Borges

A fines de agosto, el futbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi y la modelo brasilera Natalia Borges terminaron su relación luego de seis meses de amor. No hubo un motivo puntual para finalizar el noviazgo: desde hacía un tiempo se encontraban muy desencontrados por sus atareadas agendas. Hoy, nuevamente decidieron apostar al amor y emprendieron juntos un viaje a la costa turca.

A través de las redes sociales, la pareja compartió parte de sus vacaciones en la Península de Datca, que da al Mar Egeo. Esta mañana, Borges subió un clip a su cuenta de Instagram donde se los ve muy apasionados al ritmo de la música disfrutando del sol y de la increíble vista al mar. "Ti mangio (te como)", le escribió la modelo al jugador de fútbol.

Meses atrás, cuando comenzaron a salir se especuló mucho sobre cómo se habían conocido, ya que se decía que el Pocho era amigo del ex novio de la modelo. Yanina Latorre fue quien despejó todas las dudas. "Me explicó que es verdad que está con esta chica. Que la conoce hace más de diez años, en un contexto cuando él jugaba en el Napoli. Y cuando iba a un restaurante muy famoso conoce a un chico que era el dueño de este lugar, que era el novio de esta chica, y ahí quedó”, indicó la periodista.

"Ella se separó de este pibe hace diez años. En el medio se casó, se divorció, tuvo miles y él me dijo ‘las mujeres no son propiedades de los hombres. Me la reencontré en un viaje que hice a Nueva York y pegamos onda’, me contó'", reveló al aire la panelista de LAM.