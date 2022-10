Victoria Vannucci contó el drama familiar que atraviesa: “Fue muy difícil…”

Victoria Vannucci escapó del ruido mediático de Argentina y hace varios años que se reconfiguró con una vida distinta en Estados Unidos, donde se dedica a la gastronomía vegana, en una especie de aprendizaje de aquel horrendo episodio de caza de un león con su ex marido.

Desde el país del norte del continente, la ex del Ogro Fabbiani se mantenía activa en sus redes sociales, para construir un puente latente con los seguidores y los medios. No obstante, la blonda ejecutó un silencio profundo de varias semanas que activó la preocupación.

Victoria rompió ese ostracismo y armó un largo video en su Instagram para contar, con lujo de detalles, los motivos de este alejamiento y así confesó el tremendo drama familiar que atraviesa, que la obligó a dejar Los Ángeles y viajar raudamente a su tierra natal.

“¡Hola a todos! Gracias por los hermosos mensajes que recibí durante estos últimos meses. ¡Aprecio cada uno de ellos! ¡Los amo!”, arrancó en su alocución en el perfil digital, para la cual se grabó con su celular y mirando a cámara para expresarse sin filtros.

Luego se sumergió en la narración de una trama sensible y adversa, dado que Vannucci contó: “Yo sé que ustedes no saben de esto, pero fueron meses muy duros para mí y mi familia. No me he sentido de lo mejor. Cuando una planifica tantas cosas y luego el universo toma un giro inesperado, tu mundo da vueltas y eso fue lo que me pasó”.

Todo esto lo manifestó en inglés, que ahora sería su lengua principal, y así explicó el contratiempo de salud de su progenitora que la estimuló a viajar raudamente a Argentina. “De repente recibimos una mala noticia en mi familia y sí, fue muy duro para mí procesar esa información“, sostuvo.

En ese relato, Victoria compartió las emociones y remarcó que padeció toda la experiencia: “Fue muy duro viajar todo el tiempo para cuidar a mi hermosa madre porque tengo un restaurante (en LA) y dos hijos”.

Hasta que le dedicó unas bellas palabras a su madre: “Le quiero decir a mi mamá que esto es para ella. Te amo. Sos mi heroína, una luchadora que le demostró a todos lo fuerte que es. Sos asombrosa como madre y creo que te lo tengo que decir más seguido“.