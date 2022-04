Victoria Vanucci reveló quién la rescató del suicidio en los Estados Unidos

La historia de Victoria Vanucci es una historia de redención y de segundas oportunidades, de varias vidas en una sola. Y ahora, de regreso en Buenos Aires para acompañar a su madre en su tratamiento oncológico, la ex tenista y actual chef vegana se abrió y habló de su momento más duro.

“Volví a sentir orgullo al mirarme al espejo”, aseguró Vannucci, para dar cuenta de cómo se perdió cuando la fama y el dinero la obnubilaron y distanciaron incluso de su familia, más aún cuando se viralizaron las fotos donde se la veía sonriente junto a su ex marido, Matías Garfunkel, junto a animales muertos.

“Lamentablemente, todo lo que viví en el pasado me dejó sola: sin ellos, sin amigos, sin mi país. El dinero marea. Y a mí me mareó de tal forma que me alejó de quien quería ser. Me puso en un mundo que no era el mío. Al principio la alta sociedad y el lujo te obnubila. Trataba de pertenecer, pero no lo lograba”, aseguró Vick, como ahora la llaman.

De ser una mujer “simple”, Victoria pasó a vivir rodeada de personas a su servicio: “Desde que tenés choferes para todo, no manejás más. No hacés un trámite más. Te hacen todo. Y perdés el eje. Llegué a tener tantos guardaespaldas que nadie se me podía acercar. Esa no era mi vida. Esa no era yo. Ni era feliz. Y empecé a caer”.

Su depresión empezó ya instalada en Miami. “Una vez, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía dos hijitos, Indiana de cuatro años y Napoleón, de dos y medio. Por suerte, si es que se le puede llamar así, eran chiquitos y esa etapa mía no la presenciaron conscientemente”, señaló.

Vanucci contó que delante de los chicos intentaba “sacar fuerzas de donde no tenía” para que no la vieran mal. Pero la situación iba en picada: “No me reconocía. Pasaron los días. Las semanas. Y, literalmente, no pude levantarme más. No podía respirar ni encontrarle sentido a nada”.

“Así conocí el pánico y empecé a tener ataques cada vez más frecuentes”, recordó la mediática, cuando todo su mundo se vino abajo. “Mis amistades desaparecieron. No había nadie que me ayudase a nada, ni siquiera emocionalmente. Sabía que debía seguir respirando porque estaban mis hijos”, relató.

Fueron entre tres años y medio y cuatro con depresión. “Nunca antes me había deprimido, quizás porque no me había dado la oportunidad. En los momentos en que tal vez debí haber estado deprimida, seguí. Siempre seguí. Y fue una avalancha”, indicó.

“Durante esos cuatro años ya no tenía más ganas de nada”, contó Vannucci. Tampoco tenía más ganas de vivir. “Lo único que me mantenía respirando eran mis hijos. Ellos me rescataron”, aseguró. Fueron los niños y la naturaleza lo que le permitieron sacar fuerzas y salir adelante, abrir su restaurante, cambiar de vida y reencontrarse con ella, con la persona que quería ser.