El hijo de una de las Trillizas de Oro que sufrió un terrible accidente posó en un show de Coldplay

En marzo de este año, las Trillizas de Oro estuvieron en vilo cuando el hijo de una de ellas protagonizó un terrible accidente en un partido de polo. Y ahora, el deportista de 36 años posó recuperado y feliz en un show de Coldplay en el estadio de River.

Clemente Zavaleta, el hijo de María Emilia de las Trillizas de Oro, pasó un tiempo en coma en Miami como producto de las graves lesiones que tuvo al caer de su caballo. Tras meses de recuperación , logró regresar a nuestro país y en las últimas horas compartió una postal desde el primer concierto de Coldplay en Buenos Aires de la serie de diez presentaciones que ofrecerá la banda británica.

Desde sus historias de Instagram, Zavaleta posó junto a su esposa en River y escribrió "Everyone is an alien somewhere" (Todos somos extraterrestes en algún lado), uno de los lemas de la presente gira de Coldplay.

Después del show, el hijo de una de las Trillizas de Oro publicó una foto de Chris Martin, el líder de Coldplay y expresó: “Thank you Coldplay for an amazing show" (Gracias Coldplay por un sorprendente show).

De esta manera, Clemente Zavaleta se mostrór recuperado luego de haber sufrido en el mendionado accidente un coágulo en la cabeza junto a una lesión en el tronco encefálico. Además, en aquel episodio sufrió una lesión en el pulmón y varias costillas se le fracturaron.