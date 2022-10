La polémica forma de Cristian U de comparar a las mujeres argentinas con las sudamericanas

Cristian U regresó con todo, como un volcán que volvió a erupcionar y adquirió nuevamente un espacio fundamental en la opinión pública con su rol de analista de Gran Hermano. El retorno del reality le significó un reverdecer y en esa atención soltó una consideración llamativa de las mujeres argentinas en comparación con otras nacionalidades.

El ganador de la edición 2011 del certamen charló con un medio uruguayo, un ciclo denominado Hacemos lo que podemos que sale por 970 Universal. En ese diálogo, el famoso fue consultado sobre los rasgos que distinguen a las damas de cada lado del Río de la Plata.

Cristian no dudó en aportar su visión, que seguramente se basa en experiencia propia en la interacción con el sexo opuesta en ambos territorios. Y entregó una concepción que despertó la sorpresa, porque halagó desmedidamente a las charrúas, así como remarcó un comportamiento que considera negativo de sus compatriotas.

"Las uruguayas tienen algo especial. Las argentinas y las uruguayas son muy parecidas pero las argentinas son más histéricas, se creen divas y las uruguayas son más simples. Me quedo con la uruguaya", exteriorizó Cristian, que casualmente configuró su pareja con Dahiana de los Santos, oriunda de Punta del Este.

Nunca le escapa a los temas más urticantes, por le preguntaron sobre las relaciones sexuales en la casa más famosa de la televisión argentina. Y en cuanto a ese tópico, Urrizaga consideró: “Yo creo que va a haber sexo y va a tener que ser muy consensuado todo porque es peligroso”.

Luego añadió un concepto algo extraño: “Con esto me refiero a que hoy el derecho de la mujer ha ascendido muchísimo, pero también están las personitas que utilizan eso para beneficio propio y no realmente como un derecho que se adquirió de buena manera”.

En su conjetura de un posible aprovechamiento de alguna participante, Cristian explicó: "No me quiero imaginar que esté la pilla, que haya una provocación con un pibe y que después diga 'ay, me tocó una teta', para ganar protagonismo".

Y para concluir, Cristian asestó: "Una de las reglas es que si alguno de los chicos quiere tener sexo, tiene que levantar la mano y pedir permiso. No puede agarrar a la chica e irse al cuarto. Si no habría normas, estos quilombos que te cuento se pueden venir fuerte".