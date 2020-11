Las escandalosas imágenes de Cristian U animando una fiesta clandestina

La policía desbarató este fin de semana una fiesta clandestina en Virrey del Pino en la que había más de 250 personas. Quedaron imputados el dueño del lugar y la organizadora del evento.

Cuando las as imágenes se viralizaron en las redes sociales, se ve que el DJ de la fiesta fue el ex Gran Hermano Cristian Urrizaga, más conocido como Cristian U.

"En realidad, muchachos... había una fiesta, me contrataron y fui a tocar", indicó el mediático a través de un audio que envió a Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce El Pollo Álvarez en El Trece. "Necesito laburar, como muchos. Esa es mi realidad", agregó y detalló: "Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia. Y los que me conocen saben que soy organizador de eventos, DJ. Es mi laburo. Me reinventé en algunas cosas como para ir zafando, pero necesito laburar. Ya el reinvente no sirve de mucho más".

"Qué querés que haga? Me contratan de un lugar para ir a tocar, que sé que no está bien, pero uno tiene que laburar. Entonces, ¿qué hago? Pongo mis pautas".

Además, el ex participante de Gran Hermano contó que tuvo coronavirus hace tres meses. "Me curé todo bárbaro, todo genial. O sea, no contagio ni me contagian. De todas formas, se tiene que respetar. Estamos de acuerdo, pero necesito laburar", insistió.

Finalmente, contó cuáles fueron sus condiciones al aceptar el trabajo. "Muchachos, voy a la cabina, toco solo. No hay gente", le dijo a los organizadores. "No puedo ponerle un arma en la cabeza. Cada uno es grande y sabe lo que hace. Fui a laburar y estuve, de cierta forma, en una reunión... como hacen todos".