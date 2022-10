La espantosa manera que eligió Emily Lucius para separarse de Martín Salwe

El amor se transforma, así como brota con fuerza e ilumina el corazón también se puede apagar hasta difuminarse. No existe lógica para comprender a un sentimiento de ese tenor. Esto le sucedió a Emily Lucius con Martín Salwe al detectar que ya no latía esa emoción en su interior y le puso punto final al noviazgo.

Una situación entendible, totalmente plausible. Claro que lo llamativo del caso se centra en el modo, en la forma en que eligió la influencer expresarle su deseo de culminar y ponerle un candado al vínculo amoroso que compartieron desde que se conocieron en El hotel de los famosos.

A partir de la información vertida en Socios del espectáculo, la hermana de Belu Lucius entendió que no sería conveniente una charla como adultos, una reunión presencial para desgranar todos los motivos que la impulsaron a dejar a Salwe.

Luli Fernández tomó la posta y se lanzó a describir esta circunstancia peculiar y llena de ribetes, que seguramente abrirá inmediatos debates. “Terminó por celular. Ella insistió en juntarse a hablar porque ella se súper enojó cuando vio Sex”, expresó.

A partir de lo que informó la modelo parece que Martín procuró otro tipo de mecanismo, un camino distinto a esta resolución: “Él insistió, pero ella le dijo que la situación le hacía muy mal y prefirió terminar las cosas por teléfono”.

A la hora de marcar los motivos que incidieron para que Emily bajara los brazos y se inclinara en romper la pareja, Luli contó: “El tema es el laburo. En su momento nosotros contamos sobre esta separación y salieron a desmentirla, pero la relación en ningún momento estuvo consolidada”.

Evidentemente algo se cocía hace tiempo, por eso Fernández sorprendió al aportar un dato desconocido: “Yo tenía un textual de Martín que en su momento no lo dije porque la idea no era herir a nadie. Nunca subía una foto con Emily, nunca compartía nada de ellos en redes y él me respondió ‘yo ya sé que es una relación que no va a prosperar y la verdad es que no me quiero mostrar’”.