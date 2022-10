Cuál es la enfermedad crónica de Jairo que lo obligó a suspender shows

Intempestivamente, a escasas horas de saltar al escenario a entregar su arte, Jairo tuvo que cancelar una mega fecha en el Luna Park, hace unas semanas. En ese momento, el cantante sintió una serie de síntomas complejos y se sumergió en el sanatorio Favaloro.

Tras superar ese trance, el músico explicó: “No me sentía bien, estaba con las piernas indecisas, dolor de cabeza. Probé, estaban todos alrededor mío y dije ‘no, no va’, estaba cada vez peor y me llevaron a la clínica y ahí me hicieron lo que me tenían que hacer”.

Todo ese cuadro despertó preocupación y ahora se sumó la revelación del propio Jairo de una enfermedad crónica, una condición que se le despertó y lo acompaña hace un largo tiempo. Esta confesión se produjo en el marco de su visita al ciclo de Mirtha Legrand.

En ese mesa, la diva charlaba con Yanina Latorre respecto a lo que padeció en las últimas semanas, un contratiempo físico que la sumió en estudios, tratamientos y sobre todo la angustia de no recuperar su estado de plenitud.

En ese ínterin, el cantante intervino para contarle a sus compañeros de cena y a todo el público un trastorno muy singular y que encima talla una dificultad notoria para el desenvolvimiento de su pasión, de su sustento de vida, como lo es la música.

“Los cantantes tenemos los shows con auriculares que van a medida dentro del oído, yo escucho música muy fuerte y comencé a tener un zumbido, al principio se fue, pero luego volví a escuchar música fuerte y volvió el zumbido que ya directamente quedó", narró.

En cuanto a más pormenores de esta enfermedad, Jairo añadió: "Yo tengo una lesión permanente en el tímpano y es como escuchar un sonido cavernoso, perdí ciertas frecuencias, yo perdí algunas frecuencias agudas del oído izquierdo".

Respecto a cómo se las ingenia para igualmente brindar sus shows, el icónico artista manifestó: "Puedo cantar y tengo mis recitales de hasta dos horas, es más un tema mecánico de frecuencias, pero no me impide cantar".