Así está hoy Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que bailó en lo de Tinelli y tuvo fama mundial

Larissa Riquelme saltó a la fama durante el Mundial de Sudáfrica 2010 tras la viralización de unas fotos en las que se la veía cómo animaba a la Selección de Paraguay desde las tribunas. Fue nombrada a nivel internacional como la “Novia del Mundial”.



Cada cuatro años su nombre es recordado, más aún cuando durante el Mundial del 2014, en una entrevista para la revista Zeta, dijo que nadie podría quitarle el título. Desde entonces, Riquelme es muy reconocida dentro de la farándula de Paraguay, aunque a nivel internacional se le perdió el rastro.



Jorge Sáenz es el fotógrafo que llevó a la cima a la modelo paraguaya. Estaba allí como parte del equipo de prensa de la agencia AP. En un momento, antes de comenzar el partido, un grupo de modelos entró como invitadas de una de las marcas patrocinadoras. Fue ahí cuando se fijó en Larissa para captarla en el momento justo.





Aquella fue una de las primeras fotos que envió a la agencia y, por lo tanto, una de las primeras que comenzó a circular. De repente y sin tenerlo previsto, la cara de la modelo gritando gol con una camisa de la bandera de Paraguay, de escote pronunciado, recorrió el mundo.



A partir de eso, los medios comenzaron a llamarla la “Novia del Mundial”, después de que el diario español Marca la bautizara de esa manera. No obstante, eso no fue todo. Luego de que Diego Maradona prometiera “recorrer desnudo por Buenos Aires” si la Argentina ganaba la Copa del Mundo del 2010, la modelo empardó la oferta: prometió que si Paraguay ganaba, posaría totalmente desnuda y con la bandera de su país pintada en su cuerpo. Finalmente, Paraguay quedó afuera ante España, que terminaría siendo campeona del mundo.



Larissa Riquelme también estuvo envuelta en un escándalo al haber sido novia de Jonathan Fabbro, ex futbolista de la Selección paraguaya. Su relación se dio durante el año 2013, en pleno apogeo del ex mediocampista.





En junio del año 2017 se hizo pública una denuncia contra Fabbro por un abuso sexual. Esto afectó, indudablemente, a la carrera de Larissa Riquelme, quien, a pesar de seguir trabajando en televisión, mantuvo un bajo perfil en el mundo del espectáculo. En el 2019 resurgió como jurado del programa Baila Conmigo Paraguay.



Actualmente, la modelo trabaja como locutora en la emisora Tropicalia 93.9, además de ser parte del reality paraguayo Yo Voy. Asimismo, se dedicó a promocionar productos de belleza y moda en su cuenta de Instagram, la cual tiene 1,8 millones de seguidores.