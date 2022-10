La increíble razón por la que Tomás Holder no saldría con una mujer

Tomás Holder es uno de los 3 nominados para abandonar la casa de Gran Hermano, sin embargo, lejos de intentar mantener un perfil bajo, el influencer sigue jugando fuerte y mostrando su verdadera cara. En esta ocasión, hablando con sus compañeros lanzó un comentario sobre los motivos por los cuales no saldría con una mujer y no cayó para nada bien.

La situación se dio por la tarde, “Los monitos”, así autodenominan ellos al grupo que está algo apartado del resto dentro de la casa, estaban disfrutando del sol y la pileta en el patio cuando se les ocurrió iniciar un juego para entretenerse.

En ese momento uno pensó en jugar a “Es un 10, pero…”. El mismo consiste en ponerle un puntaje a la persona y agregarle una cualidad que pueda sumar o restar al total de la puntuación. Al juego se prendieron Holder, Juan, Martina y Nacho.

Para dar comienzo al juego, Juan Reverdito se animó a tirar una consigna para que opine Martina y así tantear cómo es que piensa ella: “El chabón es un diez, pero te va a buscar en colectivo y después se van a Recoleta”.

Si bien le costó responder haciendo alusión que iba a causar una mala imagen para el afuera, tiró: “¿Vos querés que la gente no me quiera más? Es un dos”.

Quien no estuvo de acuerdo con Martina fue Juan: “Conmigo no hables más hija, me desilusionaste”.

Fue allí cuando Tomás eligió decir lo que pensaba al respecto: “Te doy mi punto de vista, que yo también soy un asqueroso. Si la mina es buena y es un diez que me parece hermosa, pero me dice ‘Tomi, te voy a buscar en colectivo y nos vamos para tal lado’, yo no me subo a un colectivo porque no me gusta prefiero ir a pie. Para mí pasa de un diez a un ocho, sigue siendo linda... pero no tiene plata”.

De esta manera, Tomás Holder quedó expuesto con su pensamiento que no tardó en resonar fuerte en las distintas redes sociales, donde se encargaron de cuestionarlo de manera cruel ante esto.