La escandalosa pelea en Gran Hermano que obligó a frenar la transmisión en vivo

Juan y Marcos protagonizaron un verdadero escándalo en la casa de Gran Hermano cuando en la tarde del sábado se dijeron de todo durante una actividad grupal en el living. Allí, tuvieron un fuerte cruce de palabras y la transmisión en vivo fue interrumpida.



La posibilidad que brinda una aplicación para seguir todo lo que ocurre en la casa de Gran Hermano le permite a los fanáticos estar al tanto las 24 horas de lo que va sucediendo y a veces hasta tienen la suerte de encontrarse momentos de alta tensión.



En ese marco, durante la tarde del sábado se viralizó en las redes sociales no sólo un fragmento de la fuerte discusión que mantuvieron Juan y Marcos en el living, ante todos sus compañeros, sino también el reclamo por el corte de transmisión en el “mejor momento”.



Todo comenzó mientras Juan estaba contando una anécdota y Marcos se levantó de su lugar en el living para servirse un vaso con agua. Esa actitud, a Juan no le gustó para nada y decidió recriminárselo.



“Estaría bueno que cuando esté hablando estés acá, prestando atención. Te lo digo de onda, porque si vos escuchás, yo te voy a escuchar, y no me voy a levantar a servirme agua o irme”, le reclamó Juan a Marcos.



“Mes estoy sirviendo agua”, le respondió el salteño, mientras volvía a la zona de los sillones, con total tranquilidad, la propia que lo caracteriza en su estadía dentro de la casa y la cual, muchos dicen, le valió caer en placa la primera semana.





“Pero estamos todos acá”, insistió Marcos. “¿Cuál es tu problema?”, le preguntó el salteño. “Que tenés que tener un poco de personalidad y ser educado. Estuviste sentado cuando todos hablaban y cuando empecé a hablar yo te levantaste”, le recriminó nuevamente Juan.



“Vos decís que no tengo personalidad. Personalidad no tenés vos, que hablas mal de todos en todos lados y no lo decís en la cara. Tenés 42 años ya, podrías demostrarla un poco”, le disparó Marcos. “No, yo no hablo mal de nadie. El domingo te vas”, lo chicaneó Juan. Justo en ese momento se cortó la transmisión, generando malestar en los fanáticos.