El look de feria americana de la China Suárez que dio que hablar

La China Suárez decidió visitar el programa de Juana Viale en el cual habló de todo. Y es que, la actriz le contó a Juana Viale el pésimo momento que vivió cuando protagonizó el WandaGate y todas las polémicas que se desataron tras la fuerte pelea con Wanda Nara.

"Uno por momentos se acostumbra, yo ahora estoy más estable porque estoy en un buen momento personal, pero obviamente que no siempre estoy bien. Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene el derecho a decir cualquier cosa sobre el otro?", comenzó la China.

Fue entonces que la ex de Benjamín Vicuña decidió contar: "Por supuesto que me lastima, muchísimo, y es impotencia, mucha gente de mi familia me dice por qué no salgo a aclarar, siempre está esa cosa de la desesperación cuando se dice algo que no es real. Pero tampoco es la solución, es peor porque se habla más".

"Eso pasa, pero creo que tenemos que evolucionar todos. No está bien", agregó. Eso no fue todo porque la China aprovechó para hablar sobre la polémica frase de Martina en Gran Hermano: "Muchas veces se excusan con la libertad de expresión, pero es un discurso homofóbico y no podés permitir que una persona diga eso ante tanta gente".

Además, la China Suárez habló sobre su relación con Rusherking: y su emoción cuando lo encontró cocinando: "Síiii, es verdad. Fue muy impactante para mi. Estábamos en casa y los chicos se quedaron dormidos. Bueno, en ese interín que yo me fui a llevar a los chicos a la habitación y me quedé con ellos para dormirlos, sucedió".

"Cuando volví a la cocina estaba todo revolucionado. Y él me estaba cocinando. Ay no... ¡Me dio una emoción! Casi lloro, te juro. El me decía "Mirá, mi amor, es una cosa común, no es que hice algo muy importante", y yo le dije "noooo, que va a ser algo común. Por favor, yo estaba re feliz y emocionada", contó.

Ahora bien, la China Suárez no solo sorprendió por todo lo que contó, sino que también cargó un look que dejó boquiabierta a Juana Viale. Y es que, la actriz contó detalles de su gran vestido que no pertenece a ningún diseñador: "Es de una tienda vintage, de la época victoriana".