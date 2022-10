Cómo son las microbikinis súper caras que Cinthia Fernández puso a la venta

Ya está cada vez más cerca el verano del 2023 y las famosas comienzan a mostrar en sus redes sociales las tendencias que se vienen para disfrutar en las playas. Ese fue el caso de Cinthia Fernández.



La panelista de Momento D continúa con su intensa actividad en las redes sociales, las cuales utilizó en esta oportunidad para compartir un adelanto de su producción de fotos más sensual y infartante.



En esta ocasión, la siempre polémica Cinthia Fernández logró impactar a sus seguidores de Instagram con las originales microbikinis de tela engomada, tachas y tiras regulables con argollas.





La prenda se destaca por su materialidad engomada, por las tiras que recorren su figura y las tachas que le dan el toque de distinción. De esta manera, Cinthia maravilló a todos al lucir la microbokini.



En más detalles, la parte de debajo de la prenda tiene tiras regulables a los costados. Sin embargo, se destaca por la que lleva arriba. El corpiño, además de tener un frunce frontal, cuenta con una tira que decora la cintura.



En cuanto a las tachas, son plateadas y le dan el toque especial a la microbikini que Cinthia Fernández supo lucir con mucho estilo y sensualidad. Luego, la panelista televisiva lució un modelo similar, de la misma materialidad, pero en esta ocasión de color rojo y en lugar de tachas con argollas.





Asimismo, Cinthia arrasó también con un look off White, que se impone con fuerza para el próximo verano. Fiel a las tendencias, la influencer se sacó fotos con un traje de baño de dos piezas en off White con arandelas y tiras que se entrecruzan en el abdomen.



Esto es otro de los fenómenos de la moda que se instaló en los últimos meses. Además, la panelista lució un top de red tejido a crochet muy corto, también blanco, con mangas largas acampanadas.