A Cinthia Fernández le tiraron las cartas en vivo y el resultado fue asombroso

Cinthia Fernández terminó su última relación de pareja en el año 2019, cuando se separó de Martín Baclini. Desde ese momento, no volvió a formalizar una relación, pese a que en varias ocasiones amagó con volver con el empresario.



Por esta razón, la siempre polémica panelista de Momento D se mostró muy interesada e intrigada en conocer el pronóstico sobre su vida sentimental, a través de las cartas, frente a Mónica Eyherabide.



La astróloga visitó el programa de Fabián Doman en El Trece y allí realizó algunas predicciones sobre distintos temas, hasta que el conductor consultó cómo será el futuro de Cinthia Fernández. “¿Qué tendrías que hacer para atraer el verdadero amor?”, preguntó.



“Yo te voy a explicar resumido porque los tiempos en la televisión son tiranos. Me ofrece candidatos, pero está más cerca del arpa. Yo quiero uno como más normal”, le reprochó Cinthia Fernández a Doman.



“¿Voy a tener un buen chongo que no discuta como mi ex marido?”, preguntó Cinthia Fernández, tomando una carta del mazo de Mónica. “Sí, pero vas a tener que moverte, trasladarte. Dejar esa vieja seguridad y trasladarte. Ahí viene”, le respondió la astróloga.



“¿En Rosario vive? ¿Es rosarino? ¿Vuelvo con un viejo amor o uno nuevo?”, quiso saber la panelista, relacionando automáticamente la respuesta con Martín Baclini, su última pareja formal.





“Tenemos que volver a mezclar”, le contestó Mónica, a lo que Cinthia Fernández salió disparada a cumplir con el requisito, evidenciando su deseo de regresar en algún momento con Baclini.



“Todo, yendo. ¡Mirá! ¡Rápido, rápido! ¡Me voy al Palacio! ¡Venite al Palacio!”, dijo Cinthia Fernández, parodiando el jingle del local de Baclini en Rosario, aunque después obtuvo una respuesta decepcionante. “Por el que me preguntaste, no”, le dijo la astróloga.