El inesperado cruce de Ricardo Darín en las redes, negando una teoría sobre Argentina, 1985

Mientras Argentina, 1985 se acerca al millón de espectadores en las salas de cine, en las redes sociales se debaten todos los aspectos de esta exitosa película protagonizada por Ricardo Darín. En este sentido, llamó la atención que un usuario compartió una particular teoría sobre uno de los momentos del film, y el popular actor rechazó de lleno tal perspectiva.

Entre los personajes secundarios de Argentina, 1985 se destaca el Ruso, interpretado por Norman Briski, un hombre mayor que aparece como guía del fiscal Julio Strassera. Aunque se trata de un personaje que no existió en la vida real, se trata de uno de los grandes aportes para la evolución del guion.

El usuario Juanjo Conti, que entre otras cosas se describe como autor de tres novelas escribió: “De Argentina, 1985, lo que más me gustó es un detalle en el que la película se pliega sobre sí misma, es decir, tiene conciencia de que es una película”.

Me explico: pic.twitter.com/lfXZ8onlbL — Juanjo Conti uD83DuDD25uD83DuDE97uD83DuDD25 (@jjconti) October 21, 2022

Acto seguido, el internauta expone la teoría sobre Argentina, 1985 que fue rechazada por Ricardo Darín. “El juicio ya comenzó, la cosa va bien y el personaje de Norman Briski le dice a Darín que no tiene que decir que van bien. Que tiene que estar más atento que nunca. ‘Es verdad, hasta acá lograste atención, lograste emoción’. Eso es un mensaje de los guionistas a sí mismos”, argumenta Conti.

Eso es un mensaje de los guionistas a sí mismos. pic.twitter.com/Pc5QfZtLTp — Juanjo Conti uD83DuDD25uD83DuDE97uD83DuDD25 (@jjconti) October 21, 2022

Finalmente, el usuario remarca: “Ahora viene lo más bravo, cuidate, dice. A la película le falta la mitad aún”.

A la película le falta la mitad aún. pic.twitter.com/ISdeF0POHN — Juanjo Conti uD83DuDD25uD83DuDE97uD83DuDD25 (@jjconti) October 21, 2022

Entre los varios comentarios que se pueden leer como respuesta a estos posteos en Twitter, se destacó el de Ricardo Darín que se limirtó a expresar con contundencia: “No”.

no — Ricardo Darin (@BombitaDarin) October 22, 2022

Finalmente, el usuario que hizo el análisis sobre Argentina, 1985 le respondió a Darín: "No fue lo que más me gustó? no me explico? o no estás de acuerdo con mi lectura? Igualmente gracias por pasar a comentar".