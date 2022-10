De qué trabaja en Italia Luifa Galesio, el ganador de Gran Hermano 2016

Si bien uno espera que al ganar Gran Hermano se explote al máximo la fama para poder instalarse dentro de los medios, la situación no fue así para Luifa Galesio. En 2016 se coronó pero decidió partir rumbo al viejo continente para rearmar su vida lejos de la fama. Pero, ¿a qué se dedica ahora?

Recordado por su carisma, además de por ser el campeón, Luifa soñaba con jugar al fútbol mientras hacía los castings para ingresar a Gran Hermano. Si bien su sueño deportivo quedó trunco, logró ser participe del reality que le cambió la vida.

“A mí no me regalaron nada. Yo tomé Gran Hermano como un partido de fútbol. En la vida tengo hambre, ganas de progresar siempre. Me reinvento siempre cuando algo no va. La oportunidad de entrar lo tomé como una final del mundo, no quería reprocharme nada si no salía esta chance”, comentó Luifa Galesio sobre su participación en diálogo con La Nación.

Sin embargo, explicó las dificultades de la exposición y el problema de no estar preparado para ello: “No es fácil ganarlo. Lo quieren hacer todos, entran muchos, hacen castings, pero ganar, lo ganan pocos. Soy un afortunado en ese sentido. Lo que sí el post no fue fácil, todo el tiempo te piden fotos, la gente te reconoce en todos lados, tenés que ir a hacer presencias. Sentí que ya había dado todo de mí y decidí alejarme, hacer una vida normal”.

Por eso decidió alejarse de las cámaras para volver a luchar por lo que siempre le gustó: el fútbol. Luego de algunas pruebas en Argentina, en las cuales no llegó a buen puerto, su partida a Italia reavivó notablemente las posibilidades de dedicarse a esto.

Pasaron 5 equipos del ascenso italiano hasta que en 2021 llegó a asentarse en un club. Allí logró sacar su mejor versión: 40 goles en un año hicieron que deje de hablarse de sus cualidades en el reality y empiecen a darle valor como futbolista.

“Al principio solo se hablaba de ‘viene el ganador de Gran Hermano’. Yo lo sabía y tenía que demostrar en el campo de juego que soy un futbolista. El hambre y el sacrificio lo llevo a todos lados y ahora es una satisfacción que hablen de mí, me tengan de ejemplo para los más chicos a mis 29 años”, comentó Luifa Galesio.

Armó su familia en Lazio, más precisamente en Formia, donde está en pareja con Marta, una joven italiana. Por lo pronto, no tiene pensando retornar a Argentina: “Uno ya piensa lo que viene acá en Italia. La realidad es que hablando con mi familia ya no se puede progresar en el país, si la realidad fuera otra estaría encantado de volver. Pero, económicamente, no está bien y si querés progresar, todo cuesta el doble o el triple; acá (por Italia) cobrando el mínimo, sos feliz y tenés un futuro”.