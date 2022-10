Luisana Lopilato se animó a un cambio rotundo de look: “Volví a la adolescencia”

Luisana Lopilato suele marcar tendencia con los looks que usa habitualmente. En esta oportunidad, tiene como objetivo volver a imponer algo del pasado. Es que la actriz pasó por la peluquería y sorprendió con el nuevo estilo que mostró: la vuelta del flequillo.

Para Luisana es habitual pasar por la peluquería, ya que desde siempre dejó ver que se hace unos retoques de color en el pelo. Alguna decoloración y una tonalidad que se acerque al rubio son las cosas que suele pedirle habitualmente a su peluquero de confianza, quien tiene su puesto de trabajo en Vancouver.

Para mostrar los resultados obtenidos, utilizó sus redes sociales, en las que publicó un posteo para anunciar lo que se venía de nuevo: "¡Nuevo LOOK! Siento que volví a mi adolescencia ¿Les gusta?", le consultó Lopilato a sus seguidores en búsqueda de la aprobación para el cambio realizado.

El cambio impactó en las redes y no tardaron en realizar una peculiar comparación con un personaje del pasado que representaba la actriz. ¿De quién se trata? De Mía Colucci, personaje de Rebelde Way que Lopilato interpretó cuando solo tenía 15 años. Los fans no tardaron en aparecer.

“Todo te queda bien”, “Todo te queda precioso”, “Una mamá explosiva” y hasta “Mía Colucci más rubia”, "¿Míaaa?" y "Mia Colucci is back". Así escribían desaforados sus seguidores en la última publicación de la actriz, debido a que no podían creer que esté igual que a sus 15 años.

Pese a estar ocupada la mayor parte del tiempo con Cielo Yoli Rose, la hija recién nacida de la actriz y de Michael Bublé, ella se tomó un momento para pasar por la peluquería con la intención de relajarse y despejarse, al menos por un rato, de los quehaceres de la casa.

Para su tranquilidad, el cambio de look cayó bien en sus seguidores. El hecho de volver a parecerse a Mía Colucci de Rebelde Way le da tintes de melancolía a la gente y eso volcó que el voto sea positivo para que siga bancando el flequillo.

De esta manera, habrá que ver qué tanto le gustó su nuevo flequillo a la modelo, de cara a lo que será la seguidilla de Gran Rex que hará con el elenco de Casados con Hijos. ¿Aparecerá con flequillo en el teatro?