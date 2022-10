Mario Pergolini cuestionó fuerte a Susana Giménez y a Mirtha Legrand: "Ya no son estrellas porque..."

Los años pasaron, pero Mario Pergolini supo cómo mantener ese tono crítico y ácido con el que irrumpió en los medios en los años noventa, con programas como La TV Ataca. Y si en su juventud el conductor era tildado de “transgresor”, no caben dudas de que Mario todavía tiene en claro cómo dar de qué hablar.

Luego de burlarse de Nico Occhiato al decir que era “un fracaso”, ahora Pergolini se metió con las dos figuras más reconocidas y queridas del medio, para muchos, las indiscutidas, Susana Giménez y Mirtha Legrand, que recientemente volvió a la pantalla luego de un parate de dos años.

“Susana no es estrella. Es conocida, pero si hace un programa no hace 22 puntos. Mirtha hace 5 o 6 puntos. Son estrellas que han quedado, pero no traen nuevo público, no tienen nuevos formatos”, dijo el ex conductor de CQC, en diálogo con Luis Novaresio en su programa de LN+.

Pergolini señaló que tanto Susana como Chiquita “han hecho cosas increíblemente grandes por el entretenimiento” y que en ese sentido las respeta, pero opinó que la estrella, ahora, es “el formato”.

“La estrella en Telefe es el contenido. Hoy en día, un programa político pasa por sus protagonistas, hay que apostar más a las personas, según el dispositivo, el canal, la edad. Como no hay estrellas, seguimos apostando a formatos de 15 o 20 años, mundialmente”, advirtió.

Crítico con la realidad del país y de los medios, el empresario destacó que en Argentina nos quedamos atrás: “En el mundo no se ha abandonado tanto como hicimos nosotros con la televisión. Creo que tiene que ver con los presupuestos”.

Pero además de cuestionar a las conductoras, Mario también habló de Marcelo Tinelli, con quien dijo mantenerse en contacto y charlar sobre su última apuesta, Canta conmigo ahora, si bien no mira su programa. “Él está peleando para seguir siendo importante”, dijo, a la vez que consideró que no cree que vayan a volver los programas que midan “30 puntos”.

Y a la par de la nueva edición de Gran Hermano, que en su noche debut tuvo picos de 23 puntos de rating, algo inédito, Mario se mostró sorprendido de que el formato de dicho reality “siga existiendo”. “No es una crítica sino una mirada”, señaló, antes de opinar al respecto.

“Yo lo vi y dije´ cuánto estereotipo´, pero bueno, hay un grupo de gente que está interesada en ver eso. Telefe sabe lo que hace, tiene algo de industria que es difícil de empardar para los otros canales”, aclaró.

¿Y qué opina de Santiago del Moro? “Es increíble, es un conductor de los 90 o de los 2000. Tendría que estar haciendo cosas en otras plataformas”, sentenció sobre el conductor del reality que va por su novena edición en la Argentina.